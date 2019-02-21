AK Partili Kenan Sofuoğlu: Yarışmak için Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Partili Kenan Sofuoğlu: Yarışmak için Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim
GeriGündem AK Partili Kenan Sofuoğlu: Yarışmak için Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.02.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

AK Partili Kenan Sofuoğlu: Yarışmak için Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk motosikletinin altın çağını yakın dönemde yaşayacağını söyledi. AK Partili Sofuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum" dedi.

 

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 11. Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışına katılan Sofuoğlu açıklamalarda bulundu. Fuarın motosiklet sektörü açısından önemine değinen Kenan Sofuoğlu, "Fuarın önemi çok büyük. Uzun yıllar bu fuara katılamadım. Sporculuk kariyerimde Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışlarına denk gelirdi." diye konuştu.

Motosiklette Can ve Deniz Öncü kardeşler, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak gibi sporcuların yetiştiğine değinen Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de motor sporlarının altın çağını benim dönemimde yaşadığı söyleniyordu. Ben, altın çağın bu sporcular zamanında yaşanacağını düşünüyorum. Eskiden bir sporcuydu. Şimdi uluslararası organizasyonlara katılan 6-7 sporcumuz var. En iyi imkanlarla, en iyi takımlarda yarışıyorlar. Her şey bir yana artık 'Turkish' adıyla bir takım var. Kendi yarıştığım dönemlerde neyin hayalini kurduğumu bilmiyordum. Şimdi Türk pilotlar neyin hayalini kurduğunu biliyor. İnşallah motor sporları altın dönemini yaşayacak."

Motosiklette 5 farklı kategoride dünya şampiyonası düzenlendiğini aktaran Kenan Sofuoğlu, "Dünyada 5 farklı kategori var. Hayalim her kategoriye bir Türk sporcu yetiştirmek. MotoGP kategorisine Can ve Deniz Öncü kardeşleri yetiştiriyoruz. Supersport ve Super Bike kategorisine Toprak Razgatlıoğlu, yeğenim Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak var. Her kategoride bir sporcumuzun olması hayalimdi. Artık o hayale çok yakınız." ifadelerini kullandı.

"YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Kenan Sofuoğlu, sporda birçok projeyi hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Motosiklette "Turkish Racing Team" ekibini kurduklarını hatırlatan Sofuoğlu, "Yapmak istediğimiz çok şey var. Benim bir korkum da kariyerimi tamamladıktan sonra sporcuların gelmemesiydi. Hayalim olan Turkish Racing Team kuruldu. Şu anda Avustralya'da Türk sporcular Türk bayrağını taşıyan bir motosikletle yarışa çıkıyor. Bunda en önemli destekçimiz, hükümetimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Türkiye Motosiklet Federasyonumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda yetenek taraması yapacaklarını aktaran eski milli sporcu, "Önümüzdeki hafta 'Spora Gönül Ver' projesi kapsamında Türkiye'nin her yerindeki okullara gideceğiz, sporcu arayacağız. Orada bulduğumuz çocukları Türkiye'de bir organizasyonda yarıştıracağız. Burada başarılı olanlara Turkish Racing Team kapıları açılacak. Türk motosikletine destek vermek için eliminden gelen mücadeleyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

 

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

Kenan Sofuoğlu, Turkish Racing Team'i kurarak çok önemli bir şey gerçekleştirmelerine rağmen hala yolun başında olduklarını söyledi.

Profesyonel kariyerinde farklı ülkelerin takımları adına yarıştığını anlatan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllarca Avrupa takımlarında ve Hindistan takımında yarıştım. Hindistan bayrağını taşıyan motosikletler kullandım. Bir gün Türk bayrağı renklerini taşıyan motosikletle yarışmayı çok istedim. Sporculuk kariyerimi noktaladıktan sonra en büyük hayalim Turkish Racing Team'i kurmaktı. Türkiye'de yarışan bir sporcu hayal kuramıyordu. 'Ben hangi takıma gideceğim?' diyordu. Artık hayal kuracaklar. 'Eğer başarılı olursam Turkish Racing Team ile Dünya Şampiyonası'na çıkabilirim.' diyecekler. Bu, bundan sonraki sporcular için çok büyük bir fırsat. Çok önemli bir yatırım yapılıyor. Uzun yıllar ülkemize hizmet edecek, tanıtımımıza katkı verecek bir projeyi başlattık. Ancak daha yolun başındayız. Yapacak çok işimiz var. Sadece motosiklet değil, hayalim tüm sporcuları kapsayan projelere imza atmak. İnşallah Rabbim bu yürüdüğümüz yolda bize yardım eder. Ülkemizde spor konusunda iz bırakacak hizmetler yapmak bize nasip olur."

"PİSTLERİ ÖZLÜYORUM, CUMHURBAŞKANIMIZDAN İZİN İSTEYECEĞİM"

Profesyonel kariyerini noktalamasına rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nın bir ayağına misafir olarak katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin isteyeceğini anlatan Kenan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pistleri çok özlüyorum. Hayalim, bir gün Türk bayrağını taşıyan motosikletle yarışmaktı. Şimdi Turkish Racing Team'i kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum. Bu olursa hayalim de gerçekleşecek. Şu an kondisyonum yerinde. Antrenmanları sürdürüyorum, derecelerim çok iyi. İzin alabilirsem son hayalimi de gerçekleştirmiş olacağım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Tepelerine balyoz gibi iniyoruz'

Bakan Soylu'dan taciz iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması: Elimizde öyle bir belge var ki...

Kâbus sürüyor... Yüzlercesi bekliyor

Bakan Soylu açıkladı! Jandarma Genel Komutanlığı'na 27 bin 180 personel alınacak