AK Parti'li Kaya'dan Başkan Soyer'e 'su' eleştirisi

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne suyun taşındığı ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine, pazar günü saat 19.00'dan itibaren 40 saat süreyle su verilemedi. Yüzlerce kişi, ellerinde kova ve bidonlarla mahallelerine getirilen ilçe belediyelerine ait tankerlerin önünde kuyruğa girerek, su aldı. Musluklardan dün akşam saatlerinden itibaren su akmaya başladı.



AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştiride bulundu. Fotoğraflar da paylaşan Kaya, şunları kaydetti:



'İlk fotoğraf 1976 yılından Bornova Büyük Cami önündeki su kuyruğu. İkinci fotoğraf ise 2019 yılında Karabağlar'daki su kuyruğu. Aradan 43 yıl geçmiş, değişmeyen tek şey vatandaşların mağduriyeti. İzmir'e ve İzmirlilere yapılan CHP zulmü, sistematik bir biçimde devam ediyor. CHP aynı CHP, zulüm aynı zulüm. Sadece kişiler ve yöntemler değişiyor. Ancak hakkını vermek lazım, CHP'li Aziz Kocaoğlu CHP'li Tunç Soyer'den daha insaflıydı. O hiç olmazsa İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmaz, kesintileri yaza doğru yapıp kuyrukları güneşli havaya denk getirirdi.'





