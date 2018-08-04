AK Partili kadınlar yine 'Lütfiye Selva Çam' dedi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na Lütfiye Selva Çam yeniden seçildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Lütfiye Selva Çam, bin 110 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle