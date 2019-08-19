AK Partili iki milletvekili kaza geçirdi
İzmir-Manisa karayolunda meydana gelen trafik kazasında AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özkan ve Baybatur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir- Manisa yolunda Bornova ilçesine bağlı kırsal Çiçekliköy Mahallesi kavşağı yakınlarında öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur'un yaralandığı öğrenildi. Yaralanan Özkan ve Baybatur'un, Manisa'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan Özkan ve Baybatur'un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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