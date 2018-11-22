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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA KULİSLERİ - Nuray BABACAN - Gizem KARAKIŞ
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’li eski bakanlar sahaya

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti’li eski bakanlar sahaya

İktidar partisi, aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşırken, büyük illerde aday gösterilecek isimler de ortaya çıkmaya başladı.

AK Parti, bu kez, büyük illerde eski bakanlardan popüler isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul için Binail Yıldırım ve Ankara için Mehmet Özhaseki gibi isimlere ilave olarak, İzmir’e Nihat Zeybekci, Düzce’ye Faruk Özlü, Bursa’ya Mehmet Müezzinoğlu’nun isimleri öne çıktı. Van için Hüseyin Çelik’in adı geçti.

GENEL MERKEZDE GECE MESAİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gece AK Parti genel merkezinde çalıştı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü açıklanacak 40 il ile ilgili son çalışmayı Erdoğan’a sundu. Erdoğan’a İstanbul’un ilçeleriyle ilgili yapılan çalışma da anlatıldı. AK Parti saha çalışmaları, SMS anketleri ve temayül yoklamasında öne çıkan isimler üzerinden yeni bir anket daha yaptı. Bu son anket sonuçları da Erdoğan’a sunuldu.

İZMİR SÜRPRİZİ: NİHAT ZEYBEKCİ

İzmir için adı geçen Mahmut Özgener’in aday olmak istemediğine dair son yaptığı açıklamalar, bu konuda yeni bir arayışı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci’nin adı ön plana çıktı. Zeybekci de öneriye sıcak bakınca ismi kesinleşti. Zeybekci’nin İzmir’den sonuç alamaması durumunda eski görevine dönmesinin önünde engel yok. İzmir için eski milletvekili ve İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün de adı geçiyordu.

BURSA, ORDU, SAMSUn, BOLU, DÜZCE

Analizlere göre, Bursa için eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu’nun adı ön plana çıkarken, eski milletvekili Hüseyin Şahin’in de düşünülebileceği belirtiliyor. Şahin’in ismi İnegöl ilçesi için de geçiyor. Ordu belediye başkanlığı için eski bakanlardan Hilmi Güler’in ismi tartışılıyor. Samsun için yine eski bakan Mustafa Demir’in adı konuşuluyor. Eski Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün de Düzce belediye başkan adayı yapılacağı öne sürülüyor. Bolu belediye başkanlığı içinde bu ilin eski milletvekili olan ve halen gümrük bakan yardımcılığı görevini yürüten Fatih Metin’in adı geçiyor.

HÜSEYİN ÇELİK TARTIŞMASI

Toplantılarda tartışılan isimler arasında Van Belediye Başkanlığı için eski Milli Eğitim Bakanı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik’in adının geçmesi ilginçti. Çelik’in aday gösterilmesi durumunda Van’ın alınacağını iddia edenler olduysa da, aksini savunanlar da bulunuyor. Ancak Hüseyin Çelik’in bu görevi kabul etmeyeceği de belirtiliyor. Çelik, geçtiğimiz dönemde partiyle ters düşmüş ve icraatları eleştiren açıklamalar yapmıştı.

AĞRI, KARS, MARDİN, DİYARBAKIR

AK Parti Ağrı, Muş, Kars, Mardin gibi illeri, “kıl payı” kaybetme olasılığına karşılık güçlü isimleri aday yapmak istiyor. Adana için eski bakan Jülide Sarıeroğlu, Diyarbakır için Nihat Hatipoğlu’nun yanı sıra Mehdi Eker’in de ismi geçiyor. Ancak çok sayıda milletvekiline adaylık görevi verilemeyeceği için bu isimlerin şansı azalıyor.

İSTANBUL VE ANKARA TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 40 il ve bazı ilçelerin adaylarını açıklayacak. Edinilen bilgiye göre MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapılan ittifak görüşmesi sonrası Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki İstanbul için ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın isimleri kesinlik kazandı.

AK Parti'nin büyükşehir adayları belli oldu
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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