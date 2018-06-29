AK Partili Elitaş’tan flaş açıklamalar! Tarihi açıkladı…

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM önünde açıklamalarda bulundu. Elitaş, yemin törenine kadar istifa eden vekillerin yerine atama yapılamayacağını açıkladı.

Elitaş'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

Meclis takvimi…



"8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur."

İstifa eden vekilin yerine atama olabilir mi?



"Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor."

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI BAŞLADI

Öte yandan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.





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