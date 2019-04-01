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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

AK Partili Cemal Öztürk: Giresun’umuzda yeni bir sayfa açılmıştır

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AK Partili Cemal Öztürk: Giresun’umuzda yeni bir sayfa açılmıştır

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ni Giresun merkezde Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Şenlikoğlu’nun kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 yıl aradan sonra Giresun merkezde tekrar belediye başkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Giresunlu hemşehrilerimiz tercihlerini Adayımız Aytekin Şenlikoğlu’ndan yana kullanmıştır. 10 yıl aradan sonra Giresun merkezde tekrar belediye başkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 

Bu seçimin kaybedeni yoktur. Giresun kazanmıştır. Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi milletten başka efendi tanımayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye mahcup olmadığımız için hemşehrilerimize minnettarız. Bu seçimlerle birlikte Giresun’umuzda yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi Giresun’a hizmet etme zamanıdır. Hemşehrilerimizin güvenine layık olacağız. Giresun Milletvekilleri olarak, Belediye Başkanımız ve ekibiyle şehrimizi büyütüp, geliştireceğiz. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, birbirimize saygı ve hoşgörü içinde, birbirimizin hukukuna riayet ederek geleceğe ilerlemeye devam edeceğiz. Giresun’umuzu hep birlikte inşa edeceğiz.

AK Partili Cemal Öztürk: Giresun’umuzda yeni bir sayfa açılmıştır

Bu vesileyle, seçim çalışmalarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm Giresunlu hemşehrilerimize, gece gündüz demeden özveriyle çalışan AK Parti il teşkilatımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, seçim koordinasyon merkezinde çalışan ak kadroya; ayrıca Cumhur İttifakının üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin il teşkilatı ve sevgili ülkücü kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.''

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