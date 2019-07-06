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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.07.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

AK Partili Çelik'ten S400 mesajı: Türkiye bu sistemi kullanacaktır

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AK Partili Çelik'ten S400 mesajı: Türkiye bu sistemi kullanacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerle yaptığı görüşme ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Partili Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampını gerçekleştireceğiz. Seçimde yüksek başarı gösteren illere Cumhurbaşkanımız ziyaret gerçekleştirerek teşekkür turuna çıkacak. Perşembe günü de son toplantıyı gerçekleştireceğiz. Toplantıda iç ve dış politika konuşuldu. Toplantılara MKYK ve MYK üyelerimiz bulunmuyor çünkü sayın cumhurbaşkanımız o isimlerle sürekli temas halinde ve görüşüyor.

Milletvekilleri ile görüşme 4 saat sürdü. Muhtemelen bundan sonraki toplantılarımızı milletvekillerimizle Çarşamba ve Perşembe görüşeceğiz. Tüm grubumuzla görüşmeler tamamlanana kadar sürecek.

Hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında yeterli performans göremediğimiz noktalar güncellenecek. Önemli olan burada hizmetin vatandaşa hızlı gitmesidir. Sistemdeki sorunlar sisteme uyum sağlayamama varsa tespit edilecek. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Milletin onayı bu sistem değişikliği ile ilgili zaten onayı vardır. Bizim yaptığımız performansın ölçümü ve eksik kalan yerlerin onarılmasıdır.

S-400 TARTIŞMASI

Türkiye’nin Suriye Irak ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle güvenlikle ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Türkiye eğer bu sistemi almışsa ve parasını ödemişse bu sistemi kullanacaktır. Türkiye’nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek aynı zamanda NATO’nun ve Avrupa’nın da sınırlarının korunması demektir. O yüzden bu konuda aslında bize destek olmaları gerekir."

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