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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.05.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

AK Partili Çelik'ten CHP'ye tepki: 'CHP'de Yassıada zihniyeti hiç değişmedi'

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AK Partili Çelik'ten CHP'ye tepki: 'CHP'de Yassıada zihniyeti hiç değişmedi'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın dün yaptığı basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi. CHP'li Öztrak'ın açıklamasıyla partisindeki Yassıada zihniyetinin değişmediğini gösterdiğini belirten Çelik, "Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. 'Yüce Divan’a gidersiniz' diye tehdit siyasetine devam etti. Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet, her gün daha da saldırganlaşıyor" dedi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki “Yassıada zihniyeti”nin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. “Yüce Divan’a gidersiniz” diye tehdit siyasetine devam etti.
Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere “Kızılay’da yürüyemezsiniz” diyerek açıkça saldırıyor.
En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, “milletin divanı” yerine “Yassıada divanı” koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki...
Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.
Tüm bunların tek hayırlı tarafı demokrasi mücadelesini ne kadar güçlü tutmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmasıdır. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor.
Demokrasi nehri, hukuk yatağında akar, biz buna inanıyoruz. CHP, millet iradesinin sınırının Yassıada zihniyeti olduğuna inanmaya devam etsin. Biz de bu zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz.''

AK Partili Çelikten CHPye tepki: CHPde Yassıada zihniyeti hiç değişmedi

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