AK Partili Çelik: Türkiye amaçlarına ulaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSiyaset HaberleriAK Partili Çelik: Türkiye amaçlarına ulaştı
GeriSiyaset AK Partili Çelik: Türkiye amaçlarına ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Siyaset
Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)
24.10.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

AK Partili Çelik: Türkiye amaçlarına ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Terör örgütü üzerine kurulan planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye amaçlarına ulaşmıştır. Ulaştığı amaçlar çerçevesinde sadece kendi milli güvenliğini korumakla kalmamış, bölge topraklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı gündemin ve Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan unsurların boşa çıkarıldığını bildirdi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekat alanındaki pozisyonunun hem ABD hem de Rusya tarafından teyit edildiğini kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüyen bu müzakere süreci bütün dünya tarafından bir başarı olarak kabul edilmektedir. Terör örgütü üzerine kurulan planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye bu bakımdan amaçlarına ulaşmıştır. Ulaştığı amaçlar çerçevesinde sadece kendi milli güvenliğini korumakla kalmamış, bölge topraklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır. Hem Amerika'yla hem Rusya ile ayrı ayrı müzakere yürütme başarısı bu 10 gün içinde gerçekleşmiş ve herkes tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki milli güvenlik endişelerimizin haklı olduğu konusunda vurgular yapılmıştır" dedi.

'MEKTUP YOK HÜKMÜNDE'

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden, ABD Başkanı Donal Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu okumasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun aynı kürsüden FETÖ'nün taleplerini de okuduğunu öne süren Çelik, "Soçi'de Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşması için bu kapsamlı siyasi mücadele yürütülürken maalesef aynı şeye bir kez daha imza atmıştır. Bir siyasi sabotajın gerçekleşmesini sağlamaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına saygı esastır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin, saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir" diye konuştu.

'DEMOKRATİK DEĞERLERİN KIRILDIĞI BİR NOKTADIR'

Çelik, Rusya Milli Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobane ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Bir teröristin, ülkemizde vatandaşlarımıza karşı eylem gerçekleştirmiş bir kişinin, bu şekilde meşrulaştırılması ya da onunla bu şekilde mesajlaşılması maalesef demokratik değerler açısından, insan hakları açısından büyük bir kırılma noktasıdır. En ufak bir olayda açıklama yapan insan hakları örgütleri ne diyecekler, merak ediyorum. Bu olaylar başladığından beri diyoruz ki; terör örgütleriyle herhangi bir şekilde müzakere olmaz, mücadele olur. Dolayısıyla terör örgütünü siyasi muhatap gibi kabul etme meselesi baştan aşağıya bütün demokratik değerlerin kırıldığı bir noktadır."

'HERKES KENDİ VATANDAŞINI ALSIN'

Çelik, Avrupa Birliği ülkelerinin, kendi vatandaşları olan DEAŞ'lı teröristler hakkında nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin soru üzerine, her ülkenin kendi DEAŞ unsurlarını alması gerektiğini belirtti. Çelik, "Eğer almıyorlarsa bu, 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. 'Bunlar bizim vatandaşımızdı, şimdi Suriye'ye gittiler, biz onu almadığımız zaman kendimizi bu beladan kurtarırız' gibisinden bir yaklaşıma girmemeleri gerekir. Bu Trump tarafından da söyleniyor. Özellikle AB ülkeleri bu sorumluluktan kaçıyorlar. Türkiye bununla ilgili diplomatik girişimlerine devam edecek. Herkes kendi vatandaşını alsın" diye konuştu.

'ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde Barış Pınarı Harekat sahasından çekilmeyeceğinin altını çizen Çelik, "Burada daha önceki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kurduğumuz istikrar temin edilene kadar herhangi bir şekilde çekilmemiz söz konusu olmayacaktır" dedi.

Çelik, Suriye Milli Ordusu'nun da (SMO) Suriye halkının bir parçası olduğunu belirterek, "Bu insanlar kendi topraklarında öldürülmeye karşı, zulme karşı bir direniş sergilediler. SMO DEAŞ'la mücadele ederken övenler, PYD-YPG ile mücadele ederken eleştirmeye başlıyorlar. Suriye halkının önemli bir kesimini temsil etmektedir, parçasıdır ve son derece meşru bir organizasyondur" diye konuştu.

'DÖNÜŞLER GÖNÜLLÜ OLACAK'

Çelik, Güvenli Bölge'ye dönüşümlerle ilgili olarak da, "Burada garip olan AB'den yaklaşımlar geliyor. Sınırlarını tel örgülerle ve askerlerle bu mültecilere kapatanlar, 'dönüşler gönüllü olmalı' diye Türkiye'ye akıl vermeye kalkıyorlar. Tabii ki gönüllü olacak" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Çelik, Güven Bölge'ye ilişkin Rusya ile gerçekleştirilecek kolaylaştırıcı çalışmaların ne durumda olduğu yönündeki soruya ise, şöyle yanıt verdi:

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde TSK sağlık hizmeti vermeye başladı. Hayat normale dönmeye başladı. Özellikle Tel Abyad'dan gelen görüntüler bunu gösteriyor. Daha önceki harekatlarda biz orada herhangi bir yapı kurmadık, oradaki yerel dinamikler üzerinden sağlanmasını temin etmeye çalıştık. Aynı çalışmaların burada Rusya'nın kolaylaştırıcılığı çerçevesinde yapılmasını öngörüyoruz. İnsanların oraya dönmesi için öncelikli olan sağlık, okul hizmetleridir. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Çelik, bölgede YPG'li teröristlerin kullandıkları ağır silahların ABD tarafından geri alınması gerektiğini, bunu da ABD tarafında söylediklerini bildirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle