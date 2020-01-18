AK Parti'li Bostancı'dan 'Rahşan Ecevit' açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bostancı, Rahşan Ecevit'in eski Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi için vasiyeti olduğunu hatırlatarak, "Bu vasiyet üzerine TBMM’de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP olarak irade koyduk. Sayın Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığına defnedilmesi için toplanacak ilk genel kurulda yasal düzenleme yapılacak; çünkü mevcut yasada eşlerin devlet mezarlığına defnedilmesi için bir düzenleme yoktu. Bunun için Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerle ortak irade kararı aldık. Mevcut kanunda kimlerin Devlet Mezarlığı'na defnedileceği sayılırken, kimlerin defnedilmeyeceği ile ilgili bir açıklık yok. Eşlerle ilgili belirsizliğe açıklık getireceğiz. İlk toplanacak genel kurulda bu konuya ilişkin bir açıklık getirilecek. Yarın bu çerçevede Rahşan Hanım, Devlet Mezarlığı'na defnedilecek" dedi.

Öte yandan Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un girişimi ile tüm siyasi partilerin temsilcileri ile görüşülerek prensip kararı alındı. Alınan prensip kararı gereğince Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedilecek, ardından da yasal düzenleme yapılacak.