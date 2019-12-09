MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'li Bakır, partiden ihraç edildi
GeriGündem AK Parti'li Bakır, partiden ihraç edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
09.12.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

AK Parti'li Bakır, partiden ihraç edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti'li Bakır, partiden ihraç edildi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

 AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle