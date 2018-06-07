AK Partili adaylara sert uyarı: Fitneye düşmeyin

SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA ÇEVİRECEĞİZ

“AKP’ye oy veren kardeşlerimizle güç birliği yaptık. BBP’ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik hukukunda buluştuk. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. Varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, biz Cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. Dedikodulara aldırmayınız. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediğine, hangi karanlık servisleri yaptıklarına bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara Türk milleti 24 Haziran’da şamarı indirecektir. Seçimler kamuoyu şirketlerinin düzmece anketleriyle kazanılmaz. Bizim anketimiz milli vicdandır. Bizim anketimiz ahlaktır, adalettir, bayrak ve vatan sevdasında eriyen Türk milletinin tertemiz evlatlarının iradesidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda Allah’ın izniyle seçilecektir. Cumhur ittifakını gölgelemek, dağıtmak, üzerinde oyunlar kurmak bu vesile ile Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP’li milletvekili adayları kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İttifakımız AKP ve MHP’dir. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz diyorum.



TÜRK BAYRAĞI KANDİL’E DİKİLMELİ

PKK-YPG’li teröristlerin Fırat’ın doğusuna çekilecekleri söylenmektedir. Peki, Fırat’ın batısında terörist olan doğusunda da aynı cani olmayacak mıdır? Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin’e dikildiyse, aynısı Kandil’de de yapılmalıdır. İster Fırat’ın batısı, ister Fırat’ın doğusu, ister Kandil isterse de Sincar olsun; teröristler bulundukları her yerde imha edilmelidir.



Teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP’si, HDP’si, İP’i, Saadet’i PKK’lı Demirtaş’ın lehine af çağrısı yapmışlardır. CHP’nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı Edirne’de Demirtaş’ın ziyaretine bile gitmiştir. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne Cezaevi’nde kulağına fısıldanan bu mudur? Neyin intikamını almaya çalışmaktadır? Kandil’e el sallamanın millete veda etmek olduğunu anlayamayacak kadar mı körleşmiş, basiretini kaybetmiştir?”



Bahçeli, konuşmasında ‘apolet’ tartışmasına da değinerek “CHP, kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, Cumhur İttifakı teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek, birer birer kıracaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’ın tekrar seçimi elzemdir” diye konuştu.