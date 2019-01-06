AK Partili adaydan üzücü haber
AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari'nin sevilen ve sayılan simalardan evli ve 5 çocuk babası AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak (55), önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Özatak, kaldırıldığı Van Bölge ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Durankaya Çaylıca Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilen Tahir Özatak, Zeve Camii'ndeki taziyesinin ardından Hakkari Ensar Camii'nde taziyesinin devam ettiği öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle