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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

AK Parti'den YSK açıklaması

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AK Parti'den YSK açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul’da 39 ilçe seçim kurullarında bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Ara karar araştırmaları geldikten sonra dosyanın kapağı açılıp içindeki bilgilere, belgelere incelememiz olacak. Kurul üyelerinin incelemesi olduktan sonra nihayetinde müzakere olacak ve karar verilecek" dedi.

AK Partili Özel, YSK'nın ara karar sürecine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Özel, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itiraz sürecine dair verilen ara karar gereği ilçe seçim kurullarına verilen sürenin bugün saat 17.00'de bittiğini belirterek, "İkinci ara karar gereği verilen süre de yarın 17.00’de bitiyor. Ama ilçe seçim kurullarında araştırmaların bitmediği ve devam ettiği belirtiliyor. Bu süre kesin bir süre olmamakla birlikte, kısa zamanda yapılması amacıyla ortaya konulmuş bir süre sınırlamasıydı. YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp buraya göndermesidir. Süresinin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul’da 39 ilçe seçim kurullarında bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Ara karar araştırmaları geldikten sonra dosyanın kapağı açılıp içindeki bilgilere, belgelere incelememiz olacak. Kurul üyelerinin incelemesi olduktan sonra nihayetinde müzakere olacak ve karar verilecek. Sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörümüz yok, ilçe seçim kurullarında gelecek cevaplara bağlı YSK’nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Bunu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek pek doğru değil" diye konuştu.

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