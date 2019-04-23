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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
23.04.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

AK Parti'den YSK açıklaması

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AK Parti'den YSK açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararına ilişkin, "KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi, bununla ilgili ara kararını oluşturdu. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır." dedi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel ise, “İstanbul seçimleriyle ilgili olarak YSK'ya sunduğumuz 8 ana başlıktaki iddialarımız kabul edilerek araştırılmasına karar verildi” dedi.

Güler, AA muhabirinin, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraz ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararına ilişkin sorusunu cevapladı.

YSK'nin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmediğinin hatırlatılması üzerine Güler, esas ana dilekçelerinin içeriğinde bunun yer almadığını kaydetti.

44 sayfalık ilk dilekçelerinin haricinde, KHK'lılarla ilgili hususun YSK'ye taşındığını aktaran Güler, Anayasa'nın 67. Maddesi, Seçim Kanunu'nun 8. Maddesi ve seçmen kütükleriyle ilgili olan Kanun'un 33. maddesini bir bütün olarak değerlendirerek, itirazlarını yaptıklarını belirtti.

KHK'lıların durumunun, ilk defa YSK'nin gündemine geldiğini vurgulayan Güler, Kurulun, daha önceden böyle bir konuda içtihadı ve kararının bulunmadığını anımsattı. 

Güler, YSK'nin, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemesinin, gelecekteki seçimlere de etki edeceğini ve içtihat oluşturacağını söyledi.

ESAS DİLEKÇEDE BEŞ BAŞLIK BULUNUYOR

Esas dilekçelerinde beş başlık ve on alt başlığının bulunduğunu, bunda da özellikle sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleri ve kısıtlı seçmenlerle ilgili konuların yer aldığını anlatan Güler, Kurul'un, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile iddiaya konu diğer seçmenlerin durumlarının araştırılması kararlaştırdığını bildirdi.

Şimdi ilgili kurumların bilgi ve belgeleri YSK'ye göndereceğini anlatan Güler, YSK'nin de bu bilgi ve belgeler geldikten sonra beş siyasi partinin oy hakkı olmaksızın toplantısını bu deliller ışığında tekrar icra edeceğini ve son nihai kararını oluşturacağını kaydetti.

"HEPSİ BU SEÇİMLERİN İPTALİNİ GEREKTİRECEK HUSUSLAR"

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi gerektiğini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bizim esas Seçim Kanun'un 130. Maddesi kapsamında verdiğimiz ana dilekçemizde bu husus (KHK'lı seçmenler) yoktu. Bu ek beyan olarak verildi. Ama ana iddialarımız, itirazlarımız sandık kurulu başkan ve üyeleri, seçmen listesindeki usulsüzlükler, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, sandık başındaki birçok evrakın oy sayım döküm cetvelinden tutun da sandık sonuç tutanaklarına kadar birçok seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek evrakın usulsüz, yanlış, zincirleme bir şekilde ilçe seçim kurullarında, Büyükçekmece ve Maltepe üzerinde olduğu gibi birçok usulsüz ve yetkisiz işlemin olduğunu iddia ediyoruz. Bunların hepsi bu seçimlerin iptalini gerektirecek hususlar. Sadece KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi, bununla ilgili ara kararını oluşturdu. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır."

AK PARTİ YSK TEMSİLCİSİ RECEP ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, “İstanbul seçimleriyle ilgili olarak YSK'ya sunduğumuz 8 ana başlıktaki iddialarımız kabul edilerek araştırılmasına karar verildi” dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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