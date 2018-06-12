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    AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması

    AA
    12.06.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk'te katıldığı televizyon programında bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt verdi. Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:

    "750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."

    Etiketler: Meteoroloji , bedelli askerlik , son dakika , haberler
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