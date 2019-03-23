AK Parti'den sürpriz video! "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'den sürpriz video! "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım"
GeriGündem AK Parti'den sürpriz video! "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
23.03.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

AK Parti'den sürpriz video! "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları "#Banaemanet" etiketiyle sosyal medyada yanıt verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırlandı. Buna göre, ilk kez oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek. Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak. Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin Türkiye için omuz omuza mücadele edelim. Gelin şehirlerimiz için birlikte çalışalım. Siz bu ülkenin ve milletimizin geleceğisiniz, umudusunuz, hayalisiniz. Belediye işi gönül işidir. Gelin milletimizin gönlündeki hayallerini birlikte gerçeğe dönüştürelim." ifadeleriyle gençlere mesajını iletecek.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM, MESAJINIZI ALDIM"

Sosyal medyada "#banaemanet" etiketiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları da kendi isimlerine özel hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesaja "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım gönül belediyeciliği için Türkiye #BanaEmanet", Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak "Cumhurbaşkanımızın mesajını ve genç arkadaşlarımızın sürprizini aldım. Ben de bu ülkenin genç bir bireyi olarak "Belediyem #BanaEmanet, Türkiye #BanaEmanet" diyorum.",  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Biricik Türkiye'mizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak gençlerimiz bugün 'Adana bana emanet, Türkiye #banaemanet' mottosuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını dünyaya haykırıyorlar. Türkiye'nin güçlü geleceği gençlerimizi kutluyorum." cevabını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın'

Bahçeli’den Yavaş’a sert sözler: Eski ülkücüymüş! Bunların hepsi fasa fisodur

'Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor'

"Fırat’ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli''