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    Erken seçim olacak mı? AK Parti'den son dakika erken seçim açıklaması

    İHA
    03.07.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Daha henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'yi güven atmosferine sokmuşken, yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Türkiye'nin birinci önceliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesidir" dedi.

    TBMM’ye kayıt yaptırmak için gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cinsel istismar suçlarıyla ilgili bir soru üzerine Ünal, cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemelerin birinci öncelikleri olacağını vurgulayarak, "Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak" ifadesi kullandı.

    Erken seçim tartışmaları ile ilgili ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi:  "Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye’de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil."

    KIRIKKALE BAŞSAVCISININ GÖREVDEN ALINMASI

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kırıkkale Başsavcısının görevden alınması konusundaki açıklaması ile ilgili bir soru üzerine ise Ünal şunları kaydetti:  "Bahçeli bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladı. Bahçeli, hiçbir zaman siyasi tavır içine girmedi. Alaattin Çakıcı konusunda basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu sözlerin ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti’nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir."

    MECLİS BAŞKANLIĞI

    Ünal, TBMM Başkanlığı konusunda ise "Her siyasi parti kendi grubu ile adayını gösterecektir. Biz de adayımızı belirleme konusunda çalışıyoruz. Vekiller yemin ettikten sonra Meclis grubumuzu toplayarak istişare edeceğiz. Bu istişare konusunda kamuoyu ile bunu paylaşacağız" cevabını verdi.

    Erken seçim olacak mı AK Partiden son dakika erken seçim açıklaması

    Etiketler: yerel seçimler , haber , haberler , son dakika
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