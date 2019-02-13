AK Parti’den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında ''3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz. Teknik teferruatlı bir konu bu ama ajandamızda'' ifadelerini kullandı. Muş, askerlik düzenlemesi konusundaki soruya ''Meclis'in takvimi şu anda dolu'' şeklinde cevap verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları 18 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, bugün teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya başlattığımız, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verdiğimiz 1000'er TL’lik ikramiyeleri gelir testi uygulamasına dahil etmeyeceğiz; çünkü dahil edildiği zaman, gelir hesaplamasında gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımının kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla, bu 2 bin TL’nin gelir testine dahil olmaması da teklifimizde mevcut" dedi.
KİTAP VE DERGİLERDEN KDV ALINMAYACAK
Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, 'kitap ve dergilerde KDV’nin sıfıra indirilmesi' ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığını kaydederek şöyle konuştu:
"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüte düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenleme de mevcuttur. Temerrüte düşmüş olan çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranıyla tekrar yapılandırma yapılacak. Yüzde 15’in, 5 puanını Hazine karşılayacak. 10 puanını çiftçilerimiz karşılayacak. Düzenlemeler ağırlıklı olarak bunlardan ibarettir."
'3600 İLGİLİ DÜZENLEMEYİ SEÇİMDEN ÖNCE ÇIKARMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'
Muş, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Muş, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi.
YAPILACAK DÜZENLEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
Hazırlanan Kanun Teklifi ile vatandaşlarımızdan gelen talepler ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplam 12 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ile;
- Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna edilmekte,
- Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri dikkate alınmaksızın bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi ve bu nedenle kesilmiş olan yardım miktarının geriye dönük olarak vatandaşlarımıza ödenmesi sağlanmakta,
- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi öngörülmekte,
- Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak serbest kullanıcıların stok ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle akaryakıt temininde avantaj sağlamaları hedeflenmekte,
- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize tarımsal kredi borçlarını yapılandırma imkânı verilmekte,
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sinifi belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin sürelerin kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilerek oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanmakta,
- Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin uygulama açısından devamlılığının sağlanarak ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi amaçlanmakta,
Ve diğer bazı konularda çeşitli değişiklikler yapılmaktadır.
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