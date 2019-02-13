AK Parti’den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti’den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
GeriGündem AK Parti’den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
13.02.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

AK Parti’den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında ''3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz. Teknik teferruatlı bir konu bu ama ajandamızda'' ifadelerini kullandı. Muş, askerlik düzenlemesi konusundaki soruya ''Meclis'in takvimi şu anda dolu'' şeklinde cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları 18 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, bugün teklifi TBMM  Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin  Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya başlattığımız, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verdiğimiz 1000'er  TL’lik ikramiyeleri gelir testi uygulamasına dahil etmeyeceğiz; çünkü dahil edildiği zaman, gelir hesaplamasında gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımının kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla, bu 2 bin TL’nin gelir testine dahil olmaması da teklifimizde mevcut" dedi.

KİTAP VE DERGİLERDEN KDV ALINMAYACAK

Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, 'kitap ve dergilerde KDV’nin sıfıra indirilmesi' ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığını kaydederek şöyle konuştu:

"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüte düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenleme de mevcuttur. Temerrüte düşmüş olan çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranıyla tekrar yapılandırma yapılacak. Yüzde 15’in, 5 puanını Hazine karşılayacak. 10 puanını çiftçilerimiz karşılayacak. Düzenlemeler ağırlıklı olarak bunlardan ibarettir."

'3600 İLGİLİ DÜZENLEMEYİ SEÇİMDEN ÖNCE ÇIKARMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Muş, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Muş, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi.

YAPILACAK DÜZENLEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Hazırlanan Kanun Teklifi ile vatandaşlarımızdan gelen talepler ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplam 12 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ile;

 - Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna edilmekte,

- Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri dikkate alınmaksızın bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi ve bu nedenle kesilmiş olan yardım miktarının geriye dönük olarak vatandaşlarımıza ödenmesi sağlanmakta,

- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi öngörülmekte,

- Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak serbest kullanıcıların stok ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle akaryakıt temininde avantaj sağlamaları hedeflenmekte,

- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize tarımsal kredi borçlarını yapılandırma imkânı verilmekte,

- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sinifi belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin sürelerin kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilerek oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanmakta,

- Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin uygulama açısından devamlılığının sağlanarak ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi amaçlanmakta,

Ve diğer bazı konularda çeşitli değişiklikler yapılmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

Son dakika! Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Dilencilerin paraları gizledikleri yer 'bu kadarına da pes' dedirtti

Pes dedirten olay! Balık ve ekmeğin içinden para çıktı…