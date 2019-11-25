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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

AK Parti'den son dakika açıklaması: Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler...

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AK Parti'den son dakika açıklaması: Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler...

Beştepe'ye giden CHP'li iddiaları ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar geldi. Çelik açıklamasında "Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekilip CHP genel merkezini haberin  kaynağı olarak gösterdiler. Bu haberle birlikte hedef alnan bir CHP’li vardı, o siyasetçide  bu haberin doğrudan doğruya CHP genel merkezi tarafından üretildiğini gösteriyor.

Bunun hiçbir yerinde cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde kendi sözünün doğruluğunu gösterecek en büyük ifadeyi kurdu.

Zaten siyasi ahlak sözünün doğruluğuna güvenmek demek bu demek. Biz sahip olduğumuz her makamdan vazgeçebiliriz.

Cumhurbaşkanlığını işin içine katma devam ediyor. Sürekli bu komplo AK Parti tarafından kurulmuştur diyorlar. Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız. Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup.

Nitelikli siyaset üretsinler siyasi akım kullansınlar. Sürekli argo sözlüğünü açıp oradan bazı kelimeler üretmeye başlıyorlar.

Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler... Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok...

CHP kendi kendini imha eden bir parti. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.

Biz bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ama olayı ürkütücü bir boyuta geldiğini de görüyoruz. Siyasi parti kurumuna zarar veriyor. Sonra Cumhurbaşkanlığı makamına iftira atıyorlar. Biz içişlerinizle hiç ilgilenmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın öylesine bir vakit israfına vakti asla söz konusu olamaz.

‘Saray bize komplo kurdu’ diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler.

Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezini göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor.

MEDYANIN OLAYI KÖPÜRTTÜĞÜ İDDİALARI

Olayın köpürmesi kendi genel başkanlarının bir televizyona çıkarak bu iddiaya cevap vermesidir. Kılıçdaroğlu’nun sözleri bu olayı büyütmüştür. İftiraya uğrayan rakibe konuşma diyolar medyaya gösterme diyorlar Cumhurbaşkanına da konuşma diyorlar bu kadar ürkütücü bir yaklaşım söz konusu olabilir mi?

Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri.

Bugün siyasal genetiklerinde olan bütün o otoriter ruh tekrar ortaya çıktı.

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