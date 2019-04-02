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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
02.04.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

AK Parti'den son dakika açıklaması: 'CHP resmen paniğe kapıldı'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

 Bu farkın kapanacağını ve seçimin lehimize sonuçlanacağı ifadelerinde bulunmuştum.

Gerçekten bu çalışma esnasında çok hızlı bir şekilde fark azalıyor. Farklarında neden azaldığını ifade ettik. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin İlçe Seçim Kurulları'na yaptığımız işlemin haricinde bir adım daha attık. Geçersiz oyların ve tüm oyların sayımına ilişkin müracatta bulunduk. Bazı ilçe seçim kurulları tüm oyların sayımına bazı ilçeler de geçersiz oy sayımına karar verdi.

Bazı İlçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine fiilen başlayan sayım kararı geçersiz oyların AK Parti adayına yazıldığını CHP resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararıyla sayımı durdurdu.

Hem çok acele edilmesi hem bir tedbir kararının ortaya çıkması hem de YSK'nın bahsettiğim mimalde kararının olması durumunda böyle bir tablonun oluşması biri hayrete düşürdü.

Şimdi CHP'ye sormak istiyorum; bu kadar acelecilik nedendir? Bu sayım olamaz, olamazsa bu dipsiz kuyudur, asla yaptırmayız çıkışları neyin korkusudur? Neden korkuyorsunuz?

Maddi hatalar çok fazla dedik. En şaibeli seçime dönüşüyor. Bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım, herkesin huzurunda bu sayımları yapalım dedik.

CHP nedense bu çağrıya kulak vermedi. Fark çok az. O fark da çok daha eridi.

Bu akşam üzeri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu hataların düzeltilmesi kararını verdi. 1304 oyu AK Parti lehine yazdı. Seçim Kurulları bir karar verecek ve biz bu karara saygı duyacağız. 

Bu kadar gerekçeler açık ve netken İl Seçim Kurulu'nun bu kararları, ve tedbir kararına imza atması, CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve İl seçim kurulunun böyle hareket etmesi gerçekten manidardır.

Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız.

Hak kiminse o cereyan etsin diyoruz. Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz.

Bu kadar net somut belge bilgi ortadayken CHP olarak, eğer endişeniz yoksa, herkesin ortasında, gerekirse kameralar kurulsun ve gerçek ortaya çıksın.

Biz yangından mal kaçırma derdinde değiliz. Siz de o dertte değilseniz bu çağrı çok makuldür.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: İstanbul’da 6 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak
Son dakika: İstanbul’da 6 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
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