AK Parti'den son dakika açıklaması: 'CHP resmen paniğe kapıldı'

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Bu farkın kapanacağını ve seçimin lehimize sonuçlanacağı ifadelerinde bulunmuştum.

Gerçekten bu çalışma esnasında çok hızlı bir şekilde fark azalıyor. Farklarında neden azaldığını ifade ettik. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin İlçe Seçim Kurulları'na yaptığımız işlemin haricinde bir adım daha attık. Geçersiz oyların ve tüm oyların sayımına ilişkin müracatta bulunduk. Bazı ilçe seçim kurulları tüm oyların sayımına bazı ilçeler de geçersiz oy sayımına karar verdi.

Bazı İlçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine fiilen başlayan sayım kararı geçersiz oyların AK Parti adayına yazıldığını CHP resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararıyla sayımı durdurdu.

Hem çok acele edilmesi hem bir tedbir kararının ortaya çıkması hem de YSK'nın bahsettiğim mimalde kararının olması durumunda böyle bir tablonun oluşması biri hayrete düşürdü.

Şimdi CHP'ye sormak istiyorum; bu kadar acelecilik nedendir? Bu sayım olamaz, olamazsa bu dipsiz kuyudur, asla yaptırmayız çıkışları neyin korkusudur? Neden korkuyorsunuz?

Maddi hatalar çok fazla dedik. En şaibeli seçime dönüşüyor. Bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım, herkesin huzurunda bu sayımları yapalım dedik.

CHP nedense bu çağrıya kulak vermedi. Fark çok az. O fark da çok daha eridi.

Bu akşam üzeri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu hataların düzeltilmesi kararını verdi. 1304 oyu AK Parti lehine yazdı. Seçim Kurulları bir karar verecek ve biz bu karara saygı duyacağız.

Bu kadar gerekçeler açık ve netken İl Seçim Kurulu'nun bu kararları, ve tedbir kararına imza atması, CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve İl seçim kurulunun böyle hareket etmesi gerçekten manidardır.

Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız.

Hak kiminse o cereyan etsin diyoruz. Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz.

Bu kadar net somut belge bilgi ortadayken CHP olarak, eğer endişeniz yoksa, herkesin ortasında, gerekirse kameralar kurulsun ve gerçek ortaya çıksın.

Biz yangından mal kaçırma derdinde değiliz. Siz de o dertte değilseniz bu çağrı çok makuldür.

Ayrıntılar geliyor...