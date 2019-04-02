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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.04.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

AK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz

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AK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalakpulu, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, il genelindeki 12 belediye başkanlığından 7'sini partilerinin adaylarının kazandığını söyledi.

AK Parti Genel Merkezince kurulan Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile takip edip sonuçları değerlendirdiklerini belirten Çalapkulu, "Bu sonuçlarla İlçe Seçim Kuruluna giden sonuçlar arasında karşılaştırma yaptığımızda ciddi farklılık ortaya çıkmış oluyor. Yapmış olduğumuz tespitler ve tutanaklarla yapılan karşılaştırma sonucunda Siirt Belediye Başkanlığında 1000 oyun altında rakibimizle bir fark söz konusu." dedi.

Çalapkulu, sistemlerine göre seçim sonucunu etkileyebilecek 4 bine yakın oyun da geçersiz sayıldığına dikkati çekerek seçim sonuçlarıyla ilgili verileri değerlendirip listelediklerini ve itiraz sürecini başlattıklarını bildirdi.

"Seçimi kaybetmiş değiliz. Seçimi kaybedip, kaybetmediğimiz İlçe Seçim Kuruluna itirazımız sonucunda yapılacak değerlendirmeler neticesinde bildirilecek." ifadelerini kullanan Çalapkulu, bazı usulsüzlükler yapıldığına ilişkin tespit ettikleri hususları da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunduklarını dile getirdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de itirazla ilgili süreci yakından takip ettiklerini, sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ise bazı yerlerde sandık görevlilerinin baskı altında bırakıldığını aktararak, bununla ilgili de ilgili mercilere başvuruda bulunduklarını kaydetti.

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