AK Parti'den sert açıklama: Edepsizlik, terbiyesizlik

Ünal özetle şunları söyledi: "Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM’ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur. TBMM’nin 20 Temmuz’da aldığı kararı, TBMM’nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın ‘sivil darbe’ olarak nitelendirmesi, diğer taraftan da TBMM’yi hedef alan bir işgal girişimini bombalamayı ‘kontrollü darbe’ olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği Cumhurbaşkanı'na birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını, kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı yasladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasanın nitelendirdiği Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, biz iktidar sorumluluğumuz olduğu için aman Meclis çalışsın, diye susuyorsak birileri bunu zayıflık zannetmesinler. Böyle bir terbiyesizlik edepsizlik olamaz.

'ANCAK SAMİRA OLUR'

Bugün ana muhalefet partisinin genel başkanı, biliyorsunuz öyle bir siyasi profil var ki karşımızda kasetle gelmiş, kayıkçı, yalan söylemekten hiçbir şekilde imtina etmeyen bir profille karşı karşıyayız. Bugün kalkmış, Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, Firavun diye bizi nitelendiriyor. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden Firavun da olmaz. Çünkü Firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa’nın kavmine ihanet eden Samira olur. Olsa olsa kavmine ihanet eden ve ihanetin simgesi olarak buzağ yapan bir Samira çıkar kendisinden. Biz hiçbir zaman kavmimize ihanet etmedik. Biz Musa’yı da biliriz, Firavun’u da biliriz, Samira’yı da biliriz, lideri de biliriz. Lider ile yapılan istişarenin onların anlaşıldığı şekilde teslim olmak değil, aynı davaya talip olanların yol arkadaşlığı anlamına geldiğini biliriz. Ama onlar yol arkadaşlığını da bilmezler.

'BİRİLERİ BU KAYIĞA BİNMEK İSTİYORSA HAYIRLI OLSUN'

Bugün yine bizim verdiğimiz faizlerden bahsetti. Sürekli aynı yalanları tekrar etmekten vazgeçmiyor. Bundan dolayı da herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Biz iktidara geldiğimizde her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Şimdi her 100 liralık verginin 12 lirası faize gidiyor. Şimdi o gün mü? Bugün mü? Bugüne kadar kendisinin yaptığı işlere baktığımızda kendisine bizim bir değerlendirme yapabileceğimiz bir husus olmuş mudur diye düşünüyorum. Yok. Bunun eseri var mı? Var. Ne var? SSK. Bir rakam paylaşayım sizinle. Genel Müdürlüğü döneminde insanlar hastaneye girmek için 25 bin lira ödeyip galoş alıyorlardı. Niye 25 bin liraydı, çünkü henüz biz iktidar olmamıştık ve liradan altı sıfır atılmamıştı. Bu 25 bin liradan yola çıkarak bunun genel müdür olduğu dönemde faizlerin, enflasyonun nerede olduğunu… Hastanelere giren o dönemde özel kıyafetle girse bile hastaneye giren hasta çıkıyordu zaten. O dönemde durum buyken, şimdi kalkmış utanmadan bizim dönemimizi faizcilikle itham ediyor ki bu da kabul edilebilir bir şey değil. Kasetle gelen, 15 temmuz kaçkını, her seçimde yenilgiye uğratılmış birisinin kayığından bahsediyoruz. Birileri bu kayığa binmek istiyorsa onlara hayırlı olsun diyoruz. Kuvayı Milliyeci olmakla bugün övünüyor. Kuvayı milliyecilerin ruhu, aidiyeti, onların iradesinin acaba gramı sende var mı? Senin ne CHP ile ne Mustafa Kemal Atatürk ile ne de bu ülkenin değerleriyle uzaktan yakından bir ilgin kalmamıştır.

AK PARTİ'NİN ADAYLIK ŞARTLARI

Bugün itibariyle partimize adaylık başvurularını başlatıyoruz. Milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezindeki ilgili birime veya il başkanlıklarımıza teslim etmek suretiyle bizzat yapılmasına… Yine erkek aday adaylarından 6 bin, kadın ve 18-25 yaş arasındaki aday adaylardan 3 bin lira, engelli adaylardan bin lira özel aidat alınmasına ve bu konularda da MYK’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir."