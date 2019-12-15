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ANKARA
15.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti’den rakip parti çıkmasını uygun görmüyorum

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AK Parti’den rakip parti çıkmasını uygun görmüyorum

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin, “Ben AK Parti’nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti’ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim” dedi.

SP’ye yakın Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi’ne katılan Arınç, gazetecilerin sorusu üzerine, Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nin kuruluşuyla ilgili gelişmeleri basından takip ettiğini söyledi. Arınç, “Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti’nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti’ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında bir beyanda bulunmayacağım” dedi.

Arınç, Ali Babacan’ın da parti kuracağının anımsatılması üzerine ise “Ben AK Parti’nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim” açıklamasını yaptı. m ANKARA

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