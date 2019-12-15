AK Parti’den rakip parti çıkmasını uygun görmüyorum

SP’ye yakın Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi’ne katılan Arınç, gazetecilerin sorusu üzerine, Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nin kuruluşuyla ilgili gelişmeleri basından takip ettiğini söyledi. Arınç, “Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti’nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti’ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında bir beyanda bulunmayacağım” dedi.

Arınç, Ali Babacan’ın da parti kuracağının anımsatılması üzerine ise “Ben AK Parti’nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim” açıklamasını yaptı. m ANKARA