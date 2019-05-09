AK Parti’den ‘neden iptal’ yanıtı
AK Parti, CHP’nin YSK kararına yaptığı itirazın ardından Twitter’dan #İstanbulyeniden etiketiyle paylaşımlar yaparak seçimlerin neden iptal edildiğini anlattı.
Parti yetkilileri, “İstanbul Seçimleri Neden Yenileniyor” başlıklı raporda “Bir zarfta 4 pusula var. Neden biri iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?”, “Neden ilçe seçimleri ve diğer seçimler iptal edilmedi?” sorularının yanıtlarını paylaştı. 2018’de seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu üyeleri, başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olması şartının getirildiği hatırlatılarak şu görüşler dile getirildi: “AK Parti’nin itiraz ettiği hususlar İstanbul büyükşehir ve Büyükçekmece belediye seçimine yöneliktir. MHP’nin de itiraz ettiği husus, Maltepe ilçe belediye seçimidir. Dolayısıyla YSK’nın inceleyeceği ve hakkında karar vereceği seçimler bu 3 seçimdir. YSK’nın karar verme sürecinde belirleyici olan en önemli husus, kanuna aykırı 2 usulsüzlüğün bir arada yaşandığı sandıklardır. YSK, gündemine sadece itiraz edilen konuları almaktadır. İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen 42 bin şüpheli oy, iki aday arasındaki farkın 13 bin 729 olduğu İstanbul büyükşehir belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür.”
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