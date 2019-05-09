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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’den ‘neden iptal’ yanıtı

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AK Parti’den ‘neden iptal’ yanıtı

AK Parti, CHP’nin YSK kararına yaptığı itirazın ardından Twitter’dan #İstanbulyeniden etiketiyle paylaşımlar yaparak seçimlerin neden iptal edildiğini anlattı.

Parti yetkilileri, “İstanbul Seçimleri Neden Yenileniyor” başlıklı raporda “Bir zarfta 4 pusula var. Neden biri iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?”, “Neden ilçe seçimleri ve diğer seçimler iptal edilmedi?” sorularının yanıtlarını paylaştı. 2018’de seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu üyeleri, başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olması şartının getirildiği hatırlatılarak şu görüşler dile getirildi: “AK Parti’nin itiraz ettiği hususlar İstanbul büyükşehir ve Büyükçekmece belediye seçimine yöneliktir. MHP’nin de itiraz ettiği husus, Maltepe ilçe belediye seçimidir. Dolayısıyla YSK’nın inceleyeceği ve hakkında karar vereceği seçimler bu 3 seçimdir. YSK’nın karar verme sürecinde belirleyici olan en önemli husus, kanuna aykırı 2 usulsüzlüğün bir arada yaşandığı sandıklardır. YSK, gündemine sadece itiraz edilen konuları almaktadır. İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen 42 bin şüpheli oy, iki aday arasındaki farkın 13 bin 729 olduğu İstanbul büyükşehir belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür.”

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