AK Parti'den 'Muharrem İnce' sorusuna yanıt geldi

İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Seçim beyannamesi 25 Mayıs'ta açıklanacak.

ERDOĞAN - İNCE GÖRÜŞMESİ

Bildiğiniz gibi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Muharrem İnce dün genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

TAMAM-DEVAM POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanımızın Salı günü grup toplantısında, millet iradesini egemen kılmak ve söz de karar da milletindir mücadelesini veren bir siyasi parti olarak cumhurbaşkanımız “Bu millet bize tamam derse, biz tabi ki tamam deriz. Devam derse devam ederiz” Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkarak, kendilerine bir slogan buldular. Seçimleri de seçimlerin motivasyonlarını da, sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir.

CHP’Lİ 15 MİLLETVEKİLİNİN GERİ DÖNMESİ

Bugün yine bir gelişme oldu biliyorsunuz. İlk gün söylediğimiz, milletvekilleri bugün evlerine döndüler. Hasret bitti, gözyaşı dindi. Giderken ağlayan milletvekilleri bugün mutluluk içerisinde gülümseyerek evlerine döndüler. Bir siyasetçi olarak bir taraftan bu meseleye üzüleyim mi, yoksa son derece komik bir hale gelmesi yönüyle güleyim mi açıkçası karar veremedim. Bu durum muhalefetin içine düştüğü pespayeliği göstermesi, siyasetsizliği göstermesi açısından şayanı dikkat bir durum. Siyasi tarihimizde nasıl isimlendirilecek, zaman içerisinde göreceğiz. Biz güneş motele bu olayı benzettiğimizde çok tepki gösterdiler. Şunu unutmasınlar ki para her zaman parayla olmaz. Pazarlık başka şekillerle de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan değil, milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel hırsları çerçevesinde, milletin seçtiği vekilleri adeta taşımalı sistem gibi bir siyasi partiye gönderip, geri o siyasi partiden alması doğal olarak şöyle bir sonuç ortaya çıkardı. İhtiyaç duyan diğer siyasi partiler de böyle bir talepte bulundular. Hatta bir CHP’li vekili, ihtiyacı olan partilere de milletvekili gönderilmesi gerektiğini söyledi ki, şu anda gülüyorsak da aslında güleriz ağlanacak halimize dedirtiyor bize. Bir daha Türk siyasetinde bu tür tuhaflıkların, pespayeliklerin de yaşanmamasını umut ediyoruz.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, Ruhani ile görüştü. Yapılan görüşme bölgede yaşanan son dönemdeki gelişmelerin değerlendirilmesi niteliğindeydi. Bizim genel merkezimizde olup bitenler ve bizim siyasetimizin etrafında olup bitenler bunlar.

Soru: Muharrem İnce 24 Haziran sonrası için “Amacımız intikam almak değildir” dedi. Nasıl değerlendirmeniz olur?

Muharrem İnce’nin bu sözünü sanırım herhalde kendi tabanına dönük bir söylem olarak görmek lazım. Hani Nasreddin Hoca’nın peşin parayı gördün nasıl da gülüyorsun demesi gibi muhatabına… Yani seçimi kazanmış sa seçim sonrasını mı düşünüyor? Öncelikli olarak sayın Muharrem İnce’nin kendi partisinde verdiği genel başkanlık mücadelesini kazansın, sonra Türkiye’yi konuşuruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı siyasi partilerin genel başkanlarının iktidar olma iddiasıdır. Eğer bir siyasi parti, kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı göstermiyorsa yeni sistemde iktidar olma iddiası yok demektir. Eğer bir genel başkan kendisine rakip olarak çıkan, kendi partisi içerisinden birisini cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsa bu da ondan kurtulmak istediği anlamına geliyor demektir.

Önce isterseniz bu meseleleri kendi içlerinde konuşsunlar, karar versinler. Ondan sonra 24 Haziran sonrası duruma dair bir takım değerlendirmelerde bulunsunlar. Şunu da ekleyeyim, bu süreç bir şeyi daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir türlü, hani çatıydı, kapıydı, pencereydi… Bir uzlaşmaya varamayan, daha sonra Meclis’e dönük bir şeyler yapalım diyerek kendi aralarında ittifak oluşturan siyasi partilerin bu süreçteki girişimleri, az önce ifade ettiğim vekil alışverişleri, getirip götürmeleri göstermiştir ki bu ülkede, bu ülkeyi yönetebilecek böyle zor bir coğrafyada bu ülkeyi taşıyabilecek, 2023’e 2053’e taşıyabilecek kadrolar ak kadrolardır. Lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eski sisteme dönmeyi vizyon edinmiş, Erdoğan’ı yıkmayı hedef edinmiş kadroların Türkiye’yi yönetme gibi bir iddiası zaten olamaz.

Soru: Bugün Sayın Muharrem ince, “Hakkari’de Türk bayrağı olacak mı” diye sordu Cumhurbaşkanı dedi. Ne dersiniz?

Güzel gelişme derim. Tabi ki bir cumhuriyetin kuruluşunda halk fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari’de PKK’nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taaddüdü ile miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır. Bugün bu şekilde miting yapıyor olmaları da aynı zamanda, sabah akşam meşruiyetini tartışmaya açtıkları ve kurumsal itibarıyla sabah akşam adeta itibarsızlaştırma söylemi kullandıkları devletin ne kadar güçlü olduğunu, bölgede teröristlerin bırakın şehri, kırsaldan bile temizlendiğini bölgede artık terörle mücadelenin sonunda nasıl güvenli hale geldiğini bölgeye gittiğinizde görüyorsunuz.

Soru: Detaylandırmanızı isteyeceğim. Seçim beyannamesinde neleri göreceğiz AK Parti adına?

Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şey, biz kongrelerimizi biliyorsunuz yeni bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız en son İzmir ve İstanbul ile birlikte 51 ilde 100’ün üzerinde miting yaptı. Kongre konuşmalarını da yaparsak, dışarıda yapılan 51 tane miting oldu. Bunlar 80 bin ile 150 bin arasında büyük mitinglerdi. Salonlarda da 10-15 bin kişilik kongrelerimiz oldu.

Önümüzdeki 25 Mayıs’tan sonraki süreçte biz mitinglerimizi daha çok ihtiyaçlara göre belirleyeceğiz. Hangi illerde miting yapmamız gerekiyor, şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. Ve bunu sayın cumhurbaşkanımıza sunacağız. Aynı şekilde TV programları, medya planlamaları konusunda bir çalışma yapıyoruz AK Parti olarak. Bunu cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kampanyaların olmazsa olmazı açık hava mecralarıdır.

Seçim beyannamesine gelince, seçim beyannameleri AK Parti’nin bir seçim klasiği. Çünkü 2002 seçim beyannamesine baktığınızda, çok iddialı bir şey söylüyorum. Bunu adeta tablolara dökmüş bir kişi olarak söylüyorum. 2002 beyannamesinde ne vaat etmişsek, 2007’ye geldiğimizde bunların tamamını gerçekleştirmişiz. 2007’de ne vaat ettiysek 2011’de tamamını gerçekleştirmişiz. 2011’de ne vaat ettiysek 2015’e geldiğimizde tamamını gerçekleştirmişiz. Şimdi 2015 seçim beyannamesinin 20 gün boyunca analizini yaptık. Neleri gerçekleştirmişiz, bunların da analizini yaptıktan sonra şimdi 24 Haziran 2018 seçimlerinin seçim beyannamesini hazırlıyoruz. Gördüğümüz şey şu, 2015’teki vaatlerimizin fazlasını gerçekleştirmişiz. Gerçekleştirdiğimiz şeylerin üstüne kıymetli olan şu, yeni hükümet sisteminde sağlık nasıl olacak, ulaşım nasıl olacak, bürokrasi nasıl olacak, adalet nasıl olacak? Dezavantajlı gruplar için, gençler için, kadınlar için ne yapılıyor? Adalet sisteminin güçlendirilmesi için, güçlü meclis, güçlü iktidar, tam bağımsız yargı bütün bunların itibarının yeniden inşası.

Israrla 165 ülkede FETÖ ve onun uzantıları Türkiye aleyhtarı bir kampanya yürütüyor. PKK Avrupa’da Türkiye karşıtı kampanya yürütüyor. İçerde aynı dil ve söylemle konuşan bir muhalefet var. Altını çizerek söylüyorum, lütfen dilini ve söylemini Türkiye düşmanı yapıların dilinden ve söyleminden ayrıştır. Tabi ki AK Parti karşıtı olabilirsin, tabi ki AK Parti’nin muhalefetisin. Ama lütfen dilini Türkiye düşmanı yapılarla aynı hizada, aynı söylemle kurgulama.

SAYIN MUHARREM İNCE'Yİ TEBRİK EDİYORUM, AMA KILIÇDAROĞLU...

Mesela ben dikkat ediyorum. Sayın Muharrem İnce son derece hassas ve dikkatli. Bu yüzden de Sayın İnce’yi tebrik ediyorum. Ama Kılıçdaroğlu’nun diline baktığınızda aynı şekilde. Bütün devletin kurumlarına saldıran, yok efendim sarayın polisi halkın polisi, sarayın yargısı-halkın yargısı 15 Temmuz gazisi-terör gazisi… Her yapıyı ayrıştıran bölen ve nefret dili üzerinden bir söylem olamaz muhalefetin dili.

17-25 Aralık’tan sonra cumhurbaşkanımız paralel devlet yapılanmasına dikkat çekerken, bunlar terör örgütüdür derken cumhurbaşkanımıza delilin var mı diye soruyorlardı. 15 Temmu zgerçekleşti. Devlet çok daha güçlü iradeyle FETÖ yapısıyla mücadele etmeye başladı. Şimdi diyoruz ki bakın seçimlere gidiyoruz, bu hain yapı içerde ve dışarda seçimi sabote edebilecek bir takım manipülasyonlar içine girebilir. Bu “tamam mı” meselesinde açık şekilde gördük. Biz şunu söylüyoruz, kimseyi suçlamak gibi bir niyetimiz asla yok. Biz diyoruz ki, ey muhalefet, dilini söylemini pozisyonunu Türkiye düşmanı yapılardan ayrıştır.

E gördünüz, FETÖ’cülerin nasıl tweet attıklarını gördünüz. Erdoğan düşmanlıklarını nasıl kustuklarını gördünüz. Sen bir FETÖ’cü gibi düşmanlık kusacaksan o zaman benim seni eleştirmemden neden rahatsızlık duyuyorsun? Kullandığı dili muhalefet kullanmamalıdır. Bu tür tuzaklar konusunda hassasiyet göstermelidir.

Soru: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Daha sonra bir açıklama yapılmıştı. Bugün devlet bankaları peş peşe adım atmaya başladı. Konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yeni adımlar ne olacaktır?

Seçim beyannamesinde ekonomiye yönelik ne tür vaatler olacak?

Ekonomiye dönük ne tür vaatlerimizin olduğunu 25’inde sizlerle paylaştığımızda açık bir şekilde göreceksiniz. Seçim beyannameleri seçim malzemesi değil, ihtisas sahibi dünyada ve Türkiye’de, Türkiye2nin 5 yıl 10 yıl rotasını öğrenmek isteyen ve özellikle iktidar partisinin önümüzdeki 5-10 yıl hangi alanda hangi devam edecek yazılmış referans metinlerdir.

Şehir, çevre, kadın, çocuk… Aynı şekilde gençler; bunlara dönük önümüzdeki 5 yıl 10 yıl neler düşünüyoruz bunu anlatacağız.

Ekonomiyle ilgili sorduğunuz soruyu ben diğer sözcü meslektaşım, sayın Bekir Bozdağ’a bırakayım müsaadenizle.

Soru: Son yaptırdığınız bir anket çalışması var mıdır?

Tabi ki sahayı sürekli olarak kontrol ediyoruz. Kontrol etmek seçim süreçlerinde çok kritiktir. Çünkü iletişim stratejisini sahadaki algının üzerine kurmazsanız yanlış bir iletişimi içine girebilirsiniz. Bütün bu süreçlere dahil, sahadan sadece rakam değil… Şöyle yapmıyoruz ki, “AK Parti’nin oyu ne kadar” Biz daha çok saha araştırmalarında vatandaşımızın halkın olaylara verdiği tepkinin yönünü gerekçesini ve sebeplerini anlamaya çalışıyoruz. Şu anda elimizde alacağımız oya ilişkin en son paylaştığım rakamdan sonra güncel bir rakam yok.

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