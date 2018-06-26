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    AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması: 'CHP'nin doğal lideri haline geldi'

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Kendi partisinin çok üstünde bir oy alması sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmişti. Çünkü liderler kendi partilerinin üzerinde oy alırlar.

    Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. Bundan sonra genel başkan olur olmaz bunu bilemem ama bir siyaset bilimci olarak gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum.

    Kılıçdaroğlu’nun sahada oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu. Türk siyasetinin de yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor.

     

    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
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