AK Parti'den mazbata iptali için başvuru hazırlığı

İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağını hazırlayarak İl Seçim Kurulu'na göndermişti. İl Seçim Kurulu da İl Birleştirme Tutanağı'nı hazırlamıştı.



AK PARTİ, MAZBATANIN VERİLMEMESİNİ TALEP ETMİŞTİ



AK Parti ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olağan ve olağanüstü itiraz süreçlerini başlatmış, süreçler tamamlanana kadar CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmemesini talep etmişti.

Aynı zamanda AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak olağan ve olağanüstü itiraz süreçlerinin devam ettiği süreçte mazbatanın İmamoğlu'na verilmemesini istemişti.



"BAŞVURACAĞIZ"



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun henüz olağan süreç tamamlanmadan mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na verdiği açıkladı. Güler, Maltepe'deki seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Birleştirme Tutanağının usulsüz hazırlandığını, İlçe Seçim Kurulu'nun sonradan hazırlanan oy sayım peronlarına ilişkin karışıklığı gidermeden, yani sandıklar sayılması gerekirken sayılmadan İlçe Birleştirme Tutanağı hazırladığını, bunu da İl Seçim Kurulu'na gönderdiğini söyledi. Usulsüz İlçe Birleştirme Tutanağı ile İl Birleştirme Tutanağı hazırlanıp mazbata verildiğini belirten Güler, İl Seçim Kurulu'na İl Birleştirme Tutanağı'nın hukuksuz hazırlandığına yönelik dilekçe vereceklerini, hakimlerin alelacele mazbata verdiklerini belirtti. Güler, mazbata teslim işleminin iptaline ilişkin İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.



"YSK'NIN KARARINA RAĞMEN MAZBATA VERİLDİ"



AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel A Haber’de ise YSK’nın, “Olağan itiraz süreçleri devam ediyorsa mazbatayı vermeyin” kararına rağmen il seçim kurulunun Ekrem İmamoğlu’na mazbata verdiğini ifade etti.



Özel canlı yayında şunları söyledi, ’’Mazbatayı vermek il seçim kurulu başkanlıklarının yetkisinde. Süreç henüz tamamlanmamıştı. En azından olağan ve olağanüstü itiraz sürecinin bitimine kadar mazbatanın verilmemesi için talebimiz olmuştu. Dün YSK da bununla ilgili, “olağan itiraz süreçleri devam ediyorsa mazbatayı vermeyin” yönünde bir görüş verdi. Bunu il seçim kuruluna iletti. Olağanüstü itiraz süreciyle ilgili bir karar vermedi. Bununla ilgili yetki tamamen il seçim kurulunda idi. Bize göre normal olağan itiraz süreçleri bitmiş değil. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak olağan itiraz süreçleri bitmeden YSK’nın bu kararına rağmen mazbata verildi. Diyecek bir şey yok artık verildikten sonra geri al demek de olmaz. Ancak olağanüstü itirazın neticesine göre durum netliğe kavuşacak’’



ÇOK FAZLA MİKTARDA DİLEKÇE VAR



Recep Özel İHA’ya yaptığı açıklamada,’’Araştırmanın sağlıklı olması açısından itirazın sonuçlanması için herhangi bir sürenin verilemeyeceğini belirten Özel, ”MHP’nin Maltepe’de bir olağanüstü itirazı var. Birde büyükşehir ile ilgili bir olağanüstü itirazı var. Dosyalar kapsamlı olduğu için, geniş ve ekleri de çok fazla miktarda olduğu, kapsamlı bir dilekçe olduğu için okumak, incelemek ve araştırmak belirli bir süre alacaktır” şekkinde konuştu



SEÇİM TARİHİ 2 HAZİRAN’I GEÇER



İtirazın kabul edilmesi durumunda, karar verilen tarihe göre YSK’nın yeni bir tarih verme yetkisinin olduğunu söyleyen Özel, “Ara seçim, 2 Haziran olarak bir tarih var ama verilecek karar tarihi itibariyle seçimin yetişmemesi ihtimaline binaen YSK her zaman yeni bir tarih verme yetkisine sahiptir. Yeni bir tarihte verilebilir. (Seçim tarihi 2 Haziranı geçer mi ?) Geçer” ifadelerini kullandı.



HABERTÜRK TV: YSK İTİRAZ SÜRECİ BEKLENSİN KARARI ALDI



Bu arada Habertürk TV’de yayınlanan bir haberde, "Ekrem İmamoğlu dün mazbata aldı ancak YSK’nın AK Parti’nin talebi üzerine 'olağan itiraz varsa süreç beklenmeli' şeklinde bir karar aldığı ortaya çıktı. Bu karar il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatayı teslim ettiği için sonuçsuz kalmış oldu" denildi.



Haberde daha sonra şu cümleler yer aldı,’’AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, “olağan ve olağanüstü itiraz süreci tamamlanmadan Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmemesi” için YSK’ya başvurmuştu. YSK tarafından bu talep karara bağlanmadan İstanbul il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatasını teslim etti.Aynı saatlerde toplantıda olan YSK olağanüstü itiraz sürecine değinmedi ancak ‘süresinde yapılan olağan bir itiraz varsa sürecin beklenilmesi gerekir’ kararını verdi.AK Parti İstanbul Maltepe’de ilçe birleştirme tutanaklarında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle olağan itirazda bulunmuştu. Bu itiraz nedeniyle şayet YSK’nın bu kararı mazbata hazırlanmadan il seçim kuruluna ulaşsaydı İmamoğlu mazbatasını alamayabilirdi. Ancak il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatasını verdiği için YSK kararı sonuçsuz kalmış oldu. Bundan sonra sadece AK Parti’nin seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazına YSK’nın vereceği yanıt bekleniyor.’’