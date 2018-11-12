AK Parti’den Kürt seçmen analizi
AK Parti, yerel seçim sonuçlarını etkileyecek tüm denklemleri dikkate alan bir çalışma yapıyor.
Bazı illerde seçim sonuçlarının ‘kıl payı’ değişebileceği hesabını yapan AK Parti yönetimi, seçmen profili çıkarırken Kürtlerle ilgili ayrı bir analiz çalışması yapmaya karar verdi. Çalışmalarda 1999’dan bu yana Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde yerel seçim sonuçları tarandı ve tercihlerinin nasıl oluştuğu saptanmaya çalışıldı. Kürt oylarıyla ilgili bir yol haritası oluşturulacak.
Kürt seçmenlerin yoğun olduğu 11 metropol ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Kürt seçmen davranışları incelendi. Bölgedeki illerdeki tercihleri değiştirmek için seçmenin saygı duyduğu isimlerin aday gösterilmesi gerektiği belirtiliyor. Metropollerde, Kürt seçmenin AK Parti’yi tercih etmesi için farklı aday profillerinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Analizlerde, İstanbul’da seçmenin yüzde 26’sının Kürt olduğu, bunun yüzde 13’ünün AK Parti’yi tercih eden muhafazakâr Kürtler olduğu öne sürülüyor. Bu seçmenin yüzde 11’i HDP’ye yakın veya sol görüşlü. İstanbul’da Kürtlerin yüzde 2’si ise CHP’yi tercih ediyor. Yerel seçimlerde özellikle kentli Kürtlerin partileri dışında tercih yapabildiği, üstü kapalı ittifaklar oluşturabildiği ifade ediliyor. Büyük şehirlerde, Kürt seçmenin seçim sonuçlarını belirleyebileceği yorumları yapılıyor. İstanbul, Adana ve Mersin gibi illerde, CHP ile yapılacak gizli ittifakın sonuçları etkileyebileceği öne sürülüyor.
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