AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

NTV canlı yayınına katılan Ünal şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık.

CHP’nin aldığı pozisyona, Kılıçdaroğlu’nun pozisyonuna baktığınızda iki şekilde kalıyorsunuz ya bir patolojiyle karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karlı karşıyasınız.

Bu bir milli güvenlik soruna dönüşmüş durumda, ya da kişisel olarak baktığımızda bir patolojiyle karşı karşıyasınız.

Deniz Baykal zamanında yerli milli bir siyasi üslup vardı. Kılıçdaroğlu başkan olduktan sonra meclisin meşruiyetini tartışmaya açtı.

Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden bu yana ben bizzat söylem analizini yaptırdım.

Konuşmalarda tek bir çözüm önerisi yok. Milletin sorunlarını çözecek bir dil yok. Tehdit, iftira, yalan, hakaret var.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bu mücadeleye gram destek vermediği halde nasıl oluyor da kalkıp cumhurbaşkanımızı bu yapının siyasi ayağı olmakla suçluyor.

OHAL ne kadar sürecek?

OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek. Türkiye’nin sadece FETÖ sorunu yok bir terör sorunu var. Bu terörle mücadele Türkiye’nin güvenliği açısında özgürlüklerimizin güvence altına alınması açısından çok önemlidir. Çünkü terörle mücadele bir özgürlük ve güvenlik meselesidir. Bu güvenliğimiz sağlanana kadar OHAL devam edecek.

Kongreden sonra kabinede değişiklik olur mu?

Muhtemelen haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız.

Bu başbakanımızın cumhurbaşkanımızla yapacağı istişarelere bağlı.

“Fatih Erbakan AK Parti listelerinden aday olacak” iddiası

Bu konuda herhangi bir bilgim ya da bana ulaşan bir bilgi söz konusu değil bilmiyorum

Saadet Partisi ile görüşme var mı? Beklemeli miyiz?

O konuda gerekli açıklamalar yapıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR