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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

AK Parti'den Kapadokya için kanun teklifi

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AK Parti'den Kapadokya için kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirerek, "Kapadokya'nın doğal yapısı korunacak. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Oradaki yetki karmaşasından dolayı maalesef kaçak yapılaşmalar ortaya çıkabiliyor. Birinci amacımız, bunların önüne geçmek ve oranın doğal güzelliklerini mutlak anlamda korumak." dedi.

Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin 11 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıklayan Muş, Kapadokya'nın, doğal güzellikleri, arkeolojik alanları ve sit alanlarını içinde barındıran özel ve mümtaz bir bölge olduğunu, ciddi bir turizm potansiyeli barındırdığını belirtti.

Bölgenin yönetilmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, valilik ve belediyeye kadar bakanlık ve kamu kurumlarının yetki alanlarının bulunduğuna dikkati çeken Muş, "Bu yetki alanlarından dolayı bir karmaşa ortaya çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan arzu etmediğimiz orada kaçak yapılaşmalar, uygun olmayan yapılar maalesef ortaya çıkabiliyor. Tüm bunların önüne geçecek, yetkiyi tek elde toplayacak bir Alan Başkanlığı kurulmasına yönelik kanun teklifini veriyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının, yetkiyi tek elde toplayarak Kapadokya'nın tarihi, arkeolojik alanların korunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Muş, "Bölgenin tanıtımını Alan Başkanlığı yapacak, turizm potansiyelini artıracak. Hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla ziyaretçinin bölgeyi ziyaret etmesini sağlayacak, ülkemizin tanıtımında önemli bir rol üstlenecek ve buranın dünyaya tanıtımını sağlayacak şekilde Alan Başkanlığı, Meclisimiz onay verirse kurulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Bölgenin doğal yapısının korunacağını, bundan asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Muş, şöyle devam etti:
"Oradaki yetki karmaşasından dolayı maalesef kaçak yapılaşmalar ortaya çıkabiliyor. Birinci amacımız, bunların önüne geçmek ve oranın doğal güzelliklerini mutlak anlamda korumak. Aynı zamanda orada belki keşfedilmemiş, daha bulunmamış yeraltı şehirleri, belki diğer tarihi alanlar var. Bunların da araştırılıp, gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılmasını sağlamak, bölgeye uygun şekilde oranın bir taraftan gelişimini sağlıyorken diğer taraftan doğasını bozmayacak şekilde planlamayı yapmak ve diğer kurumlar tarafından yapılacak planlara onay verme noktasında bir konumlandırması olacak Alan Başkanlığının."

Muş, Kapadokya'ya kurulacak Alan Başkanlığının örneğinin Çanakkale'de bulunduğunu hatırlatarak, "Çanakkale'de bir tane var. (Kapadokya Alan Başkanlığı) Bu da Çanakkale'dekine benzer bir model." dedi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının, Çanakkale'de şehitliklerin olduğu, mücadelenin verildiği bölgeleri ciddi şekilde restore ettiğini belirten Muş, "Oradaki şehitliklerimizin olduğu alanları görüyorsunuz pırıl pırıl, bakımı düzgün şekilde yapılıyor. Bütün o bölgeyi aslında Alan Başkanlığı yönetiyor dolayısıyla orada başarı elde edilmiş durumda. Ciddi bir noktaya geldi. Kapadokya'da kurulacak Alan Başkanlığı aslında Çanakkale'deki benzer bir yapıda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, Meclis Başkanlığına sunulan teklifin en kısa zamanda komisyon gündemine alınarak Genel Kurulda görüşülmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kapadokya'daki o yapılar yıkılıyor
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