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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Turan Yılmaz-Gizem KARAKIŞ /ANKARA
26.09.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

AK Parti’den ittifak yorumu: İyi niyet görüşmesi

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AK Parti’den ittifak yorumu: İyi niyet görüşmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın önceki gün yaptığı yerelde ittifak görüşmesiyle ilgili “Birbirini tanıyan iki arkadaşımız, gayri resmi olarak henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla bir resmi görüşme, karar verilmiş bir durum değildir” dedi.

Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: “Görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. Henüz temenni safhasından öte bir adım atılmış değildir. Karşılıklı olarak her iki tarafta iyi niyet ile böyle bir meselenin olabileceği konusunu dost meclisinde konuşmuşlardır.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da CNN TÜRK’te, “Bu bir ilk görüşme, bir yoklama aslında. Sanıyorum Genel Başkanımız döndükten sonra bu heyetler halinde görüşmeye dönüşür” dedi.

‘RESMİ NİTELİKTEDİR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ise Twitter’dan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özhaseki ile dün gerçekleştirdiğimiz görüşme, her iki partinin saygıdeğer genel başkanlarının bilgisi ve izni dahilinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yerel yönetimlerden sorumlu iki genel başkan yardımcısının görüşmesi resmi niteliktedir” diye konuştu. 

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