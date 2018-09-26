AK Parti’den ittifak yorumu: İyi niyet görüşmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın önceki gün yaptığı yerelde ittifak görüşmesiyle ilgili “Birbirini tanıyan iki arkadaşımız, gayri resmi olarak henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla bir resmi görüşme, karar verilmiş bir durum değildir” dedi.
Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: “Görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. Henüz temenni safhasından öte bir adım atılmış değildir. Karşılıklı olarak her iki tarafta iyi niyet ile böyle bir meselenin olabileceği konusunu dost meclisinde konuşmuşlardır.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da CNN TÜRK’te, “Bu bir ilk görüşme, bir yoklama aslında. Sanıyorum Genel Başkanımız döndükten sonra bu heyetler halinde görüşmeye dönüşür” dedi.
‘RESMİ NİTELİKTEDİR’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ise Twitter’dan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özhaseki ile dün gerçekleştirdiğimiz görüşme, her iki partinin saygıdeğer genel başkanlarının bilgisi ve izni dahilinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yerel yönetimlerden sorumlu iki genel başkan yardımcısının görüşmesi resmi niteliktedir” diye konuştu.
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