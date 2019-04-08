AK Parti'den İstanbul talebi: ‘38 ilçede tüm oylar yeniden sayılsın’

AK Parti Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklama yaptı. Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının nihai bir karar olduğunu ve herkesi bağladığını hatırlatırken şöyle devam etti:

“İl seçim kurulu kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapacağımız itirazlar var. İstanbul’da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılmasını istedik. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Henüz bir karar verilmedi.

Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net ortaya koymuş. Her seçimde partiler bunu kullanmış. Seçimler yargı gözetiminde yapılıyor ve seçim sonrasında yargı gözetiminde yapılan işlemler. YSK’nın kararı nihai bir karardır. Şu ana kadar gittiğimiz merciler yine yargı mercileri. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Seçim kurullarına bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURUYORUZ

Seçimin ardından pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. Ama bu bitmiş değildir. Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına ‘Tüm oyları sayın’ dedik. Daha ilk akşamdan başlayarak bu ‘İstanbul seçimlerinde şaibe var’ demiştim. Bunu kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. Kalan 33 ilçede geçersiz oyların sayımı istikametinde karar verildi. İl seçim kurulu tümü sayılsın demedi. Ancak ‘Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın’ dedi.

İLÇE İLE BÜYÜKŞEHİR ARASINDAKİ FARK

Biz en başından beri, ‘Bu işte bir gariplik var’ dedik. İlçe seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593’tür. İlçe ile büyükşehir arasındaki oy farkı 40 bin 734’tür. Bu bana pek normal gelmiyor. Bugüne kadar geçersiz oyların sayımı bütün ilçelerde yapılıyor. Yüzde 70’i bitti. Bunun sonucunda AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 334’tür. Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine dönüşmüş oy sayısıdır. Bütün ilçelerde yapılan tüm düzeltmeler sonucu AK Parti lehine kaydedilen 14 bin 456 oy başka taraflara kaydırılmıştır. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken biz onları müracaat ederek ilçe seçim kurulları nezdinde düzelttirdik. AK Parti hanesine yazdırdık. Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yazılmış oylar var. 3 bin 485. Ama AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 14 bin 456. Aradaki fark 10 bin 971. Peki şu anda aradaki fark ne kadar? YSK’nın açıklamaları da adeta o düzeyde.”