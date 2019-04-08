AK Parti'den İstanbul talebi: ‘38 ilçede tüm oylar yeniden sayılsın’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'den İstanbul talebi: ‘38 ilçede tüm oylar yeniden sayılsın’
GeriGündem AK Parti'den İstanbul talebi: ‘38 ilçede tüm oylar yeniden sayılsın’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti'den İstanbul talebi: ‘38 ilçede tüm oylar yeniden sayılsın’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti'den İstanbul talebi: ‘38 ilçede tüm oylar yeniden sayılsın’

AK Parti, İstanbul’da Büyükçekmece dışındaki 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması için hazırladığı dilekçeyi YSK’yagönderilmesi amacıyla İstanbul İl Seçim Kurulu’na sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “En başından beri ‘Bu işte bir gariplik var’ dedik. Sandığın başında bir şeyler oldu. Organize usulsüzlük var. Hata ötesi şeyler bunlar” dedi.

AK Parti Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklama yaptı. Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının nihai bir karar olduğunu ve herkesi bağladığını hatırlatırken şöyle devam etti:
“İl seçim kurulu kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapacağımız itirazlar var. İstanbul’da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılmasını istedik. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Henüz bir karar verilmedi.
Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net ortaya koymuş. Her seçimde partiler bunu kullanmış. Seçimler yargı gözetiminde yapılıyor ve seçim sonrasında yargı gözetiminde yapılan işlemler. YSK’nın kararı nihai bir karardır. Şu ana kadar gittiğimiz merciler yine yargı mercileri. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Seçim kurullarına bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURUYORUZ

Seçimin ardından pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. Ama bu bitmiş değildir. Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına ‘Tüm oyları sayın’ dedik. Daha ilk akşamdan başlayarak bu ‘İstanbul seçimlerinde şaibe var’ demiştim. Bunu kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. Kalan 33 ilçede geçersiz oyların sayımı istikametinde karar verildi. İl seçim kurulu tümü sayılsın demedi. Ancak ‘Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın’ dedi.

İLÇE İLE BÜYÜKŞEHİR ARASINDAKİ FARK

Biz en başından beri, ‘Bu işte bir gariplik var’ dedik. İlçe seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593’tür. İlçe ile büyükşehir arasındaki oy farkı 40 bin 734’tür. Bu bana pek normal gelmiyor. Bugüne kadar geçersiz oyların sayımı bütün ilçelerde yapılıyor. Yüzde 70’i bitti. Bunun sonucunda AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 334’tür. Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine dönüşmüş oy sayısıdır. Bütün ilçelerde yapılan tüm düzeltmeler sonucu AK Parti lehine kaydedilen 14 bin 456 oy başka taraflara kaydırılmıştır. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken biz onları müracaat ederek ilçe seçim kurulları nezdinde düzelttirdik. AK Parti hanesine yazdırdık. Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yazılmış oylar var. 3 bin 485. Ama AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 14 bin 456. Aradaki fark 10 bin 971. Peki şu anda aradaki fark ne kadar? YSK’nın açıklamaları da adeta o düzeyde.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den YSK'ya '38 ilçede oylar sayılsın' talebi

Yakınları çifte ulaşamadı... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Korkunç şüphe! Yine mi?