AK Parti’den İstanbul seçimleri ile ilgili son dakika açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili konuşuyor.
Ali İhsan Yavuz’un açıklamalarından satır başları:
Bizim belgelerimize ilişkin hiçbir itiraz gelmiş değil. Sadece kendi tezlerini desteklemek amacıyla olanı biteni hafife alan bir takım hamleler gördük. Bizim ileri sürdüğümüz rakamları belgeleri çürüten bir bakış açısı karşı görüş görmedik.. Maalesef kamuoyunun kafası sanki bilerek karıştırılıyor gibi geliyor bana.
CHP yetkilileri ve Sayın Akşener açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu’nun çok isabetli bir ifadesine rastladım. Olay bir demokrasi olayıdır diyor biz de işte bunun için uğraşıyoruz, onun için mücadele ediyoruz. Eğer mesele Kılıçdaroğlu’nun dediği gibiyse onların da bize yardımcı olması lazım. Şüpheden arı hale getirelim kimsenin kafasında da soru işareti kalmasın.
Daha önce seçim kurulları tedbir kararları vermemişti. Bu son derece manidardır.
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