AK Parti’den İstanbul için ek dilekçe
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itiraza ilişkin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunduklarını bildirdi.
Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Mahkeme kararı ile kısıtlı olduğu tespit edilen 424 kişiyi daha belirlediklerini ifade eden Yavuz, söz konusu seçmenlerin bulunduğu listeyi YSK’ya ilettiklerini kaydetti. AK Parti, İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini 16 Nisan’da YSK’ya sunmuştu. Olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle