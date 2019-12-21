AK Parti'den insan hakları oturumu

İKTİDAR Partisi, Yargı Reformu Strateji ve Eylem Planı kapsamında “insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar” başlığında atılacak yeni adımları belirlemek üzere, partinin hukukçu milletvekillerinin katılımıyla bir toplantı yaptı. Adalet Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, insan hakları, demokratik haklar ve yargıya güven konularındaki eleştirilerin ortadan kaldırılması yolunda atılacak adımlar değerlendirildi.

REVİZYON OLSUN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün daha önce kamuoyuna duyurduğu bu çalışmanın bir ayağı, AK Parti Genel Merkezi’nde sürdürülürken, Gül de partinin hukukçu milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri, bu konudaki eksiklikleri dile getirirken, “yeni bir manifesto” yerine, “revizyon” denmesinin daha doğru olacağını dile getirdiler. 17 yıl sonra insan hakları başlıklı yeni bir metin kaleme almanın, bu konuda hiçbir adım atılmadığı şeklinde anlaşılacağı ifade edildi.

Çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak düzenlemeler bir yasa teklifi olarak TBMM’ye getirilecek. Bakanlık, muhalefetin görüş ve önerilerini de alacak.

EZBER BOZACAK ADIMLAR

Toplantıda milletvekilleri, “İnsan hakları konusunda çok sayıda çalışma yapıldığı, ancak içinin doldurulmadığı ve uygulamaya yansımadığını” dile getirdiler. Bazı vekiller, “Yasa çıkarıyoruz ama uygulamada takılıyoruz. Bu algıyı yıkmamız lazım. Ezber bozacak adımlar atmalıyız” önerisinde bulundular.

ŞİKÂYETLERE İNCELEME

FETÖ borsası kurularak bazı isimlerin para karşılığı davalardan kurtulduğuna dair iddiaların daha iyi incelenmesi, İnsan Hakları Başkanlığı’nın bu tür şikâyet ve eleştirileri araştırarak sonuçlandıran bir makama dönüştürülmesine ilişkin öneriler dile getirildi. Bakan Gül, milletvekillerinin eleştiri ve önerilerini not aldı. Toplantıların, muhalefet milletvekilleri, akademisyen ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla sürdürüleceği ve ocak sonunda bu konuda atılacak adımların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

ÂToplantıda milletvekilleri, TBMM’de İnsan Hakları Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, partinin İnsan Hakları Başkanlığı gibi birçok altyapı oluşturduklarını ancak sonuçlarının bekleneni vermediğini ifade ettiler. Bazı vekiller, “Kâğıt üzerinde her şeyi yaptık, ama insan hakları ve demokratik haklar konusunda sürekli eksikliklerden söz ediliyor. Yargıya güven, adil yargılama hakkı konusunda eleştiriler ortada” dediler.