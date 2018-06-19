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    AK Parti'den, ilk defa oy kullanacak 260 bin gence mektup

    İSTANBUL (AA)
    19.06.2018 - 20:39 | Son Güncelleme:

    AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "İlk Oyun, Oyunları Bozacak" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan mektubu, 260 bin İstanbullu gence ulaştıracak.

    Proje kapsamında, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin öncülüğünde gençlik kolları, İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan, ilk defa oy kullanacak seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu iletiyor.

    Tomakin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu kapı kapı dolaşarak, ilk defa oy kullanacak seçmene ulaştırıyor.

    Projeye ilişkin açıklama yapan Tomakin, İstanbul'da ilk defa oy kullanacak genç seçmenleri önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu: 

    "Partimiz gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza atıyor ve atmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere güveniyor. İlk defa oy kullanacak olan genç seçmen kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlara Cumhurbaşkanımızın mektubunu iletiyoruz. İlk oy bir aidiyet kazandırır. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. Biz bu önemi göstermek için kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz." 

    Tomakin, 39 ilçe 961 mahallede çalıştıklarını, meselenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine bir birey daha kazandırmak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: 

    "260 bin genç seçmenimize ulaşmayı, gönüllerinde yer almayı amaçlıyoruz. 18 yaşına girmiş genç seçmen kardeşlerimizi partimize üye yapma noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 39 ilçe 961 mahallede etkin bir şekilde gençlik kolları seçimlere zafer parolası ile hazırlanıyoruz."

    Etiketler: son dakika , haberler
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