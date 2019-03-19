AK Parti’den icraat kitabı
AK Parti, seçim öncesi 17 yıllık icraatlarını bir kitapta topladı. Mitinglerde vatandaşlara dağıtılacak kitaba yazdığı önsözde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ülkenin birliğine ve dirliğine zarar vermek isteyenler, 31 Mart’ta, bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır” sözleriyle mesaj verdi.
81 ilde yapılan yatırımların anlatıldığı ‘AK Yatırımlar’ adlı kitapta genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılan paylar da vatandaşlarla paylaşıldı. Kitapta her ile, ilçe belediyelerine ve il özel idaresine gönderilen ve bütçeden aktarılan miktarlara tek tek yer verildi.
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