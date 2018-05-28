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    AK Parti'den icraat karnesi: İstanbul’a 21 milyon fidan 1704 kamera

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    28.05.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:

    AK Parti, 24 Haziran’daki çifte seçimler öncesinde Türkiye genelinde son 15 yılda yapılan icraatların karnesini çıkardı. Buna göre 2 milyon 380 bin 300 dekar ormanlık alanı bulunan İstanbul’da 2003-2017 yılları arasında 271 bin 500 dekar arazide çalışma yapıldı. Bu süre içinde İstanbul genelinde 21 milyon fidan dikildi.

    Genel Merkez’in hazırladığı broşüre göre, ekonomik teşviklerden en çok İstanbullu yatırımcı ve çalışanlar yararlandı. İstanbul’a toplam 36 milyar 576 milyon lira teşvik kullandırıldı. Yaklaşık 1 milyon 160 bin işveren, 874 bin sigortalı teşviklerden yararlandı. Broşüre göre, 2002 yılında İstanbul’da aktif sigortalı sayısı 2 milyon 485 bin kişiden, 2018 yılında bu rakam 5 milyon 322 bin kişiye ulaştı. Broşürdeki bilgilere göre İstanbul’da 1704 Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve 56 noktada da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) bulunuyor.

    Ankara ise 628 KGYS, 217 PTS noktasıyla gece gündüz güvenlik açısından izleniyor. Son yıllarda su baskınlarının arttığı Ankara merkez ve ilçelerde 76 dere ıslah edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , AK Parti , seçim , gündem
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