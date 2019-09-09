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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
09.09.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

AK Parti'den İBB toplantısında araştırma komisyonu önerisi

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AK Parti'den İBB toplantısında araştırma komisyonu önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti grubu tarafından gündeme getirilen iki araştırma komisyonu kurulma önergesini oy birliğiyle kabul etti. Önergelerin havale edildikleri komisyonlarda da kabul edilmesi halinde hem ihtiyaç fazlası olduğu ileri sürülen hizmet araçlarının hem de iş akitleri feshedilen işçilerin durumu kurulacak araştırma komisyonlarında ele alınacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, AK Parti grubunca gündeme getirilen iki araştırma komisyonu kurulması önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında, ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla Yenikapı'da sergilenen "hizmet araçları" ile işlerine son verilen işçilerin durumu uzun süre tartışıldı.

Bunun üzerine AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun imzasıyla belediye ihtisas komisyonları bünyesinde soruşturma komisyonu kurulması teklif edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, gündemi fazlaca meşgul eden hizmet araçlarının durumu ve işlerine son verilen işçiler hususunda önerileri olduğunu söyledi.

"Gelin bu konuda araştırma komisyonu kuralım. Gerekli çalışmalar burada yapılsın." diyen Gökkuş, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde bulunan ve Yenikapı Miting Alanı'nda sergilenen araçlarla ilgili olarak İBB'nin ihtisas komisyonlarından Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonlarını üç aylık bir süre görevlendirerek, bu süre sonunda yapılan araştırmaya istinaden bizleri bilgilendirirler. Yine mesaj yoluyla işlerine son verilen işçilerle ilgili de Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonun üç aylık süreyle görevlendirilmesini ve süre sonunda yapılan araştırmanın sonunda meclisi bilgilendirmesi hususundaki önergelerimizin ilgili komisyonlara havalesini arz ederiz."

AK Parti'liler ayrıca Binali Yıldırım'ın seçim vaadi olan "Gençlere 10 GB'lik internet hizmetinin de ücretsiz" olması konusunda öneride bulundu. 

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önergelerin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada önergeler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlarda da kabul edilmesi halinde hem ihtiyaç fazlası olduğu ileri sürülen "hizmet araçlarının" hem de iş akitleri feshedilen işçilerin durumu kurulacak araştırma komisyonlarında ele alınacak.

Bu komisyonların üç aylık çalışma süresi boyunca hazırladıkları raporlar meclis gündemine getirilerek İBB üyelerine bu konuda bilgi verilecek.

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