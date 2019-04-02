AK Parti'den flaş karar! İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edilecek...
Son dakika: AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı. AK Parti, bugün saat 15:00'e kadar İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etme kararı aldı.
AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 31 Mart seçimlerinde kullanılan oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesi ile itiraz edeceğini açıkladı.
YSK seçim sonuçlarına itiraz için bugün saat 15:00'a dikkat çekti ve bu saatten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını duyurdu. Bunun üzerine AK Parti'de son dakika gelişmesi yaşandı İstanbul'un 39 ilçesinden de sayımlara itiraz edileceği açıklandı.
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