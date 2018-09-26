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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.09.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

AK Parti’den flaş ittifak açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'li Mehmet Özhaseki ile MHP'li Durmaz'ın görüşmesi ile ilgili konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'li Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz'ın görüşmesine ilişkin, "Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir." dedi.

Kurtulmuş, Balıkesir Öğretmenevi'nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.     

Bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın görüşmesine ilişkin detayları sorması üzerine Kurtulmuş, "Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir." diye konuştu.     

"HENÜZ TEMENNİ SAFHASINDAN ÖTEYE BİR ADIM ATILMIŞ DEĞİL"     

AK Parti'nin gelenekleri bulunan bir parti olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:     

"Bu ilk temasla, ilk gayriresmi görüşmeden sonra heyetler arasında resmi görüşmelere geçilebilir. AK Parti'nin kendi müzakere ortamları vardır, kararı bu ortamlarda alırız. Yani partinin MYK, MKYK'sinde ve sonunda genel başkana konu arz edilir. Bundan sonraki süreçte müzakerenin nasıl devam edeceği, ne şekilde olacağı kararlaştırılır. Henüz temenni safhasından öteye bir adım atılmış değildir. Karşılıklı olarak her iki taraf da iyi niyetle böyle bir meselenin olabileceği konusunu bir dost meclisinde konuşmuşlardır. Bu, bir resmi görüşme değildir. Bundan sonra resmi görüşmeler eğer gerekiyorsa devam edecek. Bu anlamda biz, AK Parti olarak, Türkiye'yi yöneten siyasi partiyiz. Herhangi bir şekilde, her seçim bölgesinde en iyi, halktan en fazla oy alabilecek, partiyi en iyi taşıyabilecek adayımızı, meclis üyelerimizi de düşünürsek adaylarımızı tespit etme sürecindeyiz. Eğer bu süreç içinde şartlar oluşursa, müzakereler o noktaya gelirse ittifakın her iki parti ve millet için de hayırlı olacağına kanaat getirilirse ittifak görüşmeleri devam eder."     

"BU SÜRECİN NEZAKETLE YÜRÜTÜLMESİ LAZIM"     

Kurtulmuş, "MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmayacağı söz konusu. 'AK Parti olarak her yerde aday çıkaracağız.' demek, MHP'yi bir yerde üzmüyor mu? Güçlü olduğu illerde MHP, AK Parti'ye karşı aday çıkarmazken siz, güçlü olduğunuz yerlerde aday çıkaracak mısınız?" sorusunu, şöyle yanıtladı:     

"MHP ile AK Parti, iki ayrı öncelikleri, programları farklı olan siyasi kurumdur. Sağolsun Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı vasıfları dolayısıyla özellikle geçtiğimiz dönemde belli konularda yakın iş birliği içinde olunmuştur. FETÖ'ye, teröre karşı mücadelede, Türkiye'nin uluslararası manipülasyon ve saldırılara karşı mücadelesinde MHP, çok anlamlı ve önemli tarihi destekler vermiştir."     

MHP'nin AK Parti'ye katılmadığını, AK Parti ile birleşmediğini ve ortaya yeni bir parti çıkmadığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:     

"İki parti var, onların öncelikleri ve adayları var. Biz, iki parti arasında nasıl iş birliği yapılacağının zeminini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu sürecin nezaketle yürütülmesi lazım. Dünden bugüne olmuş, bitmiş bir mesele olmadığı için hem bizim hem MHP'nin önceliği, kendi adaylarını en iyi şekilde bulmak ve bu adaylar üzerinden seçime gitmek. Her siyasetin, her seçimin kendi şartları vardır. Bu şartlar olgunlaştığında karşılıklı müzakereler de resmi düzeye gelir ve ondan sonra eğer gerçekten burada milletin, partilerin siyasi menfaatleri varsa bir yol bulunur. Sanki iki ayrı parti yokmuş, iki parti tek bir parti halinde birleşmiş ve ortak bir programla ortaya çıkıyorlarmış gibi bir algı, esas partileri rencide eden bu olur. Burada çok hassas olmak lazım."     

"SADECE İTTİFAK ÜZERİNDEN YEREL SEÇİMLERİN KONUŞULMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"     

Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan bu yana ana konularda MHP ile iş birliği yapıldığını anımsatarak, bu iş birliğinin genel seçimde taçlandığına ve pratik bir sonuç alındığına dikkati çekti.     

Yerel seçimler için de iş birliğine dönük çalışmalar olduğunu ve partilerin ön kabul içinde olmadan öncelikle kendi konularını müzakere edeceğini anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:     

"Sadece ittifak görüşmeleri üzerinden yerel seçimlerin konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Diğer partiler için de aynı şekilde. Kaldı ki yerel seçimlerin kendi doğası var. Zaten bazı yerlerde adaylar üzerinden kendiliğinden oluşan bir örtülü ittifak olur. Yerel yönetimlerde geçen seçimlerde yaptığımız gibi 'Cumhur İttifakı' şemsiyesi altında iki partiye oy verilmesi şeklinde bir şey zaten olamayacak. Geçen seçimde birçok milletvekili seçilecekti ama şimdi tek bir belediye başkanı seçilecek. Dolayısıyla o belediye başkanının mutlaka bir partiden ya da bağımsız katılıyorsa bağımsız olması gibi bir durum söz konusu. Türkiye siyasetinin, yerel seçimlerin sadece ittifak üzerinden okunmasının doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim."     

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