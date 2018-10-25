AK Parti’den EYT yorumu: ‘Bahçeli’nin müdahalesi ittifak kararlılığı’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Meclis’te komisyon kurulması önerisinin reddedilmesinin Cumhur İttifakı’nın devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu savundu.
Yazıcı dün NTV’de “Gerek Meclis’te gerek Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme gayretindeyiz. Bunun somut bir örneğini erken emeklilik önerisinde yaşadık. Sayın Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı konusunda kararlı olduğunu göstermek için davranışını gerçekleştirdiği düşüncesindeyim” dedi.
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