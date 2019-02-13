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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

‘Türkiye ve Rusya operasyona hazırlanıyor’ iddialarına AK Parti’den açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yeni illerde MHP ile ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor" diye konuştu. Çelik ayrıca İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın terör örgütlerine yönelik ortak operasyon yapacağı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak da “Terör örgütlerinin çatışmasızlık bölgelerini istismar etmesine yönelik ortak irade var” dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Anketlerde bir aday öne çıktığında revizyon söz konusu olur. Önemli olan 31 Mart akşamı en güçlü tablonun ortaya çıkması. İlk aşamada Muğla, Aydın gibi iller kararlaştırılmıştı. Yeni illerde ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor. Ankara ve İstanbul'da ortak miting iradesi var. Son karar liderlerin olacak. Hedef ittifakın başarıya ulaşması. 

MUHALEFETTE YAŞANAN İSTİFALAR

Hangi partinin içinde ne oluyor bizi çok ilgilendirmiyor. AK Parti iç tutarlılığı olan bir parti. Aynısı MHP'de de var. Kendi içinde entegre olmuş politikalar ittifak ilişkisi kurabilir. Diğer tarafa baktığımızda böyle bir tutarlılık göremiyoruz. Cumhur İttifakı karşıtlığı yüzünden bir araya gelmiş fakat kendi içinde bir tutarlılığı olmayan ittifak var.

İSTANBUL'DA ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI

Soruşturmalar 3 aşamalı olarak devam ediyor. Adli, idari, genel kurmayın yaptığı soruşturma. Bunlar çok kapsamlı yapılıyor. Sonuç olarak bir zorunlu iniş söz konusu oldu. Kahraman şehitlerimiz kendi canlarını feda ederek vatandaşlarımızı korumuştur. Kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu tip olaylarda hemen spekülasyonlar olur. Bunda spekülasyon çıkartılacak bir şey yok. Soruşturmayı beklememiz lazım. Herkes müsterih olsun. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir hep beraber raporla göreceğiz.

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