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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti’den ‘ Cemal Kaşıkçı’ açıklaması

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AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

Usta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türk yetkililerin, savcılığın yaptığı kovuşturma sonucunda bir takım delillere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı daha önce açıklamasını aslında daha kıymetli olurdu. Ancak iş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklamayı yaptılar. Çünkü her şey ortaya çıktı. Bütün  delilleriyle açıklanacak yakında.

Üzücü bir olay. Bir insanın, kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya giren, bir iş için bir yere girmiş bir insanın katledilerek oradan çıkmıyor olması çok üzücü bir şey. Dünyanın gözünün önünde böyle bir şey yapılıyor olması hala uluslararası alanda güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığını görüyoruz.

Burada sade Suudi yetkililerin bu işi tek başına yaptıkları çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir, ama üzücü bir olay. Keşke olmasaydı, değerli bir gazeteci. Dünyadaki mazlumlar için çok daha fazla katkı verecek insanın bu şekilde katledilecek olması çok üzücü.

Evlilik için belge almaya gelmiş insana bir komplo kurulmuş gibi görünüyor. Titiz çalışma yapan Türk yetkililere teşekkür ediyorum.

Bizim göstermiş olduğumuz çaba sayesinde Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. Keşke yaşanmasaydı diyorum. Bütün dünya için ayıptır bu. Dahil olan bütün ülkelerin ayıbıdır diye düşünüyorum.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun içinde olduğunu ve bizim müdahil olmayacağımızı herkes biliyor. İstanbul'da olması tabi ki üzücü bir olay. Ama dediğim gibi buradan Türkiye üzerine de bir, bu konuyla ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu İngiltere'de de Fransa'da da Amerika'da da olabilirdi. Tam tersine Türkiye ciddi bir irade sergileyerek, konsolosluğun içine girerek bütün inceleme ve araştırmaları yapıp delilleri ortaya çıkartmıştır. Türkiye ciddi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor.

Bir insan öldürüldü. Tabi ki Suudi Arabistan kendini savunacak açıklamalar yapacaktır. Adli Tıp raporu hepsini ortaya koyacaktır.

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