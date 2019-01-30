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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

AK Parti’den Binali Yıldırım'ın istifa kararı ile ilgili ilk yorum

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, Binali Yıldırım’ın istifa kararı ile ilgili “Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali Bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP’nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu” ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

11 maddelik manifestomuz yarın açıklanacak. Seçim kampanyamız süresince gerçeklikteki genel merkezimin yanı sıra bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. Sosyal ağlar üzerinden tüm mahalle teşkilatlarımıza kadar ortak veri akışının sağlandığı bir kampanyamız olacak.

Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan çevreye rahatsızlık vermeyen bir seçim kampanyası olacak.

akadaylar.com’u bu gece saat 12’de açacağız orada seçim müziklerimiz seçim kılavuzumuz olacak.

Kampanyamızın iki fazı olacak. 19 Şubat -31 Mart arasında olacak bu zaman zarfında televizyonları gazeteyi ve açık havayı kullanacağız. Ama sosyal ağlarda da AK Parti teşkilatları mesajlarını verecek.

ANA SLOGAN BELLİ OLDU MU?

Bu kampanyada yine bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanyamız önce millet, önce memleketti. Yarın cumhurbaşkanımız manifestomuzu anlatırken kampanyamızın ikinci fazı olan bölümü de paylaşacak kamuoyu ile… AK Parti'nin sloganı “Memleket işi gönül işi" olacak

Yarın 40 bin kişi ağırlayacağız. Tribünlerde tüm illerimize ayrılmış yerlerimiz var.

CUMHUR İTTİFAKININ ADAYLARI OLACAK MI?

Yarın sadece AK Parti adayları burada olacak. MHP aday tanıtımında sadece MHP adayları tanıtıldı. AK Parti aday tanıtımında da sadece AK Parti adayları tanıtılacak.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali Bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP’nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu.

Binali Yıldırım: 18 Şubatta TBMM Başkanlığını bırakacağım
Binali Yıldırım: 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı'nı bırakacağım

 


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