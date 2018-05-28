AK Parti’den Almanya’ya: Tarafsız olun

Mustafa Yeneroğlu, dün CNN Türk’te katıldığı programda Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

HDP RESMİ MİTİNG YAPIYOR

“Köln’ün merkezinde HDP resmi bir miting yapıyor. Bu, Almanya’nın Türkiye seçimleriyle ilgili Almanya’da herhangi bir kampanya yapılamaz yasağına rağmen yapılıyor. Almanya görmezden geliyor. Zaten demokrasiye aykırı olan bu tutumunuzu ya ortadan kaldırın ya da tarafsız davranın. Gayrı ciddi yaklaşımları var.

PKK’NIN YAPILANMASI VAR

(PKK’yı terör örgütü olarak tanımıyorlar mı?) Kâğıt üzerinde tanıyor ama uygulamada tanımıyor. Alman emniyet güçlerinin önünde tehditler savuruyor. Kendi raporlarında şu şu örgütler PKK’nın yan kuruluşu deniliyor, bunlar HDP’nin mitinglerini organize ediyor. Bu örgütler geçen yıl Türkiye’ye en az 180 kişiyi devşirmiş, Türkiye’ye onların tabiriyle savaşmak için göndermiş. Almanya’nın her yerinde PKK, çalışmaları organize ediyor. Almanya, bunları en ince detayına kadar biliyor ama oralı olmuyor. PKK, Kürt vatandaşlarımıza çok ciddi manada baskı yapıyor. Almanya’da 1.5 milyon seçmen var. Almanya HDP ile ilgili teşvik eden tutumda olduğu için tarafsız davranmıyor. Almanya’da tüm cemevleri PKK’nın seçim karargâhına dönüşmüş. Normalde Almanya’da iltica başvurusu en az 7 ay sürerken; FETÖ mensubu, darbede bizzat bulunmuş üst düzey albay, yarbayların iltica taleplerine birkaç ayda olumlu yanıt veriyorlar. Türkiye’ye karşı demokrasi tellallığı yapabiliyorlar. Solingen bizim için çok önemli. Hep birlikte Soligen’de buluşalım.”