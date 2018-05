AK Parti'den Almanya'ya miting tepkisi: Tarafsız davranın

Yeneroğlu, CNN Türk’te katıldığı programda Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

ALMANYA GÖRMEZDEN GELİYOR

“Köln’ün merkezinde HDP resmi bir miting yapıyor. Bu Almanya’nın Türkiye seçimleriyle ilgili yurt dışında Almanya’da herhangi bir kampanya yapılamaz yasağına rağmen bu yapılıyor. Her gün buna benzer programlar, mitingler yapılabiliyor. Bununla ilgili Almanya görmezden geliyor. Zaten demokrasiye aykırı olan bu tutumunuzu ya ortadan kaldırın ya da tarafsız davranın.







Gayrı ciddi yaklaşımları var. Temelde biz federatif yapıyız herkesle görüşmemiz lazım diyorlar. Sonuçta mümkün mertebe görmezden geliyorlar. Bugün Almanya’da sol parti PKK ile açık ittifak içinde olan bir parti. Yeşiller Partisi, HDP’yi kardeş parti olarak ifade ediyor, aktif olarak HDP’yi destekliyor. Türkiye’deki seçimlere yönelik HDP’yi destekleyin şeklinde çağrıda bulunuyor.



Almanya’da HDP’nin işte sözde hümanist bir görüntüde Kürt yanlısı ama bunun ötesinde HDP’nin Almanya’daki yüzü Türkiye’den net biçimde PKK ile işbirliği için bütün organizasyonları yaptığı, örneğin Almanya’da yapılan mitinglerin her birinin PKK altyapısı üzerine bina edildiği, HDP’nin her mitinginde PKK’nın üst düzey yöneticilerinin konuşma yaptığını ifade etmemize rağmen PKK’nın yayınlarını takip ettiklerinde bunu net olarak görecekler. Günlük gazeteler aslında her gün terör propagandası yapması ne kadar ürkütücü bir şey. Böyle bir dil Almanya’da her gün açıktan Türkiye’nin iç istikrarını, milli güvenliğini hedef gösteren yayınlar içinde.

HER YERDE YAPILANMASI VAR

(PKK’yı terör örgütü olarak tanımıyorlar mı?) Kağıt üzerinde tanıyor ama uygulamada tanımıyor. PKK’nın Alman çatı kuruluşu başkanı konuşma yaptı bizleri de tehdit etti. Alman emniyet güçlerinin önünde tehditler savuruyor. Kendi raporlarında şu şu örgütler PKK’nın yan kuruluşu HDP’nin mitinglerini organize ediyor. Bu örgütler geçen yıl Türkiye’ye en az 180 kişiyi devşirmiş Türkiye’ye onların tabiriyle savaşmak için göndermiş. Diyorlar ki biz Öcalan’ın reklamının yapılmasına karşıyız ama Öcalan’ın fikir özgürlüğünün ifade edildiği bir ortamı da engelleyemeyiz. Peki Bağdadi’nin fikir özgürlüğünü aynı şekilde savunulan bir ortama müsaade eder misiniz? Bu tablo Almanya’nın her yerinde PKK, oradaki bu ortamlarda çalışmaları organize ediyor.



Bunun temelinde Türkiye’nin iç işleyişine nüfuz etme konusuyla ilgili AK Parti’nin buna karşı çıkması, milli duruş sergilemesi tutumu var. Almanya’da PKK, 1993 yılında otobanlarda eylem yapıp polis dövmeseydi PKK, terör örgütleri listesinde olmazdı. PKK’nın yapılanması orada çok güçlü bir yapılanması var. Federal, bölge, şube düzeyinde. Almanya, en ince detayına kadar biliyor ama oralı olmuyor. PKK, Kürt vatandaşlarımızı çok ciddi manada baskı yapıyor. Onları sindiriyor. Çünkü Kürtler eşittir PKK şeklinde algı oluşmasıyla ilgili böyle amansız bir mücadelesi var. Bu da sanki PKK, Kürtlerin hareketiymiş gibi bir algı oluşuyor. Barış güvercini algısıyla ortalıkta dolaşan HDP’liler bunu devamlı besliyor.

PKK PROPAGANDA YAPIYOR

Almanya’da 1.5 milyon seçmen var. Bu insanları bilgilendirmek onların temel anayasal hakkı. Almanya bunu engelleyerek HDP ile ilgili teşvik eden tutumda olduğu için tarafsız davranmıyor. Milletimizin bunu görmesi lazım. Bazı çevrelerin Alevileri, PKK’nın içinde gösterme çabasını Alevi vatandaşlarımızın görmesi lazım. Almanya’da tüm cemevleri PKK’nın seçim karargahına dönüşmüş. ‘Diktatörlüğü yıkacağız’ gibi cemevlerinde propaganda yapıyorlar. Alman kamuoyu bunları gözardı ediyor. HDP-CHP işbirliğiyle bu programlar yapılıyor. Yurtdışında birçok noktada HDP’lilerle ortak hareket ediyorlar. Normalde Almanya’da iltica başvurusu en az 7 ay sürerken FETÖ mensubu darbede bizzat bulunmuş üst düzey albay, yarbaylara birkaç ay içinde iltica taleplerine olumlu yanıt veriyorlar. Nedense FETÖ mensupları darbede aktif rol oynamış kişiler iltica talepleri Almanya’da kısa zamanda kabul ediliyor. Türkiye’ye karşı demokrasi tellallığı yapabiliyorlar. Resmi olarak özel görüşmelerde PKK ile ilgili durumu idare etmek zorundayız, idare etmezsek şiddet uygularlar diyorlar.

SOLİNGEN’DE BULUŞALIM

Maalesef 29 Mayıs 1993 yılında beş vatandaşımız ırkçı iki gencin kundaklaması sonucu katledildi. 1990’dan sonra Türk toplumuna yönelik ırkçı saldırılar ciddi yoğunlaştı. Karanlık içinde birçok olay aydınlatılmadı, sözü verilmesine rağmen. Solingen bizim için çok önemli. Hep birlikte yarın Soligen’de buluşalım diyorum.”