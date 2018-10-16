AK Parti'den af ve Cumhur İttifakı açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'den af ve Cumhur İttifakı açıklaması
GeriGündem AK Parti'den af ve Cumhur İttifakı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.10.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

AK Parti'den af ve Cumhur İttifakı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti'den af ve Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için "Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyoruz. Her iki partide Cumhur ittifakı konusunda hassas. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır" dedi. Çelik Af tartışmalarıyla ilgili ise "farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

Cumhur ittifakı: Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyoruz. Her iki partide Cumhur ittifakı konusunda hassas. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır. 

Af tartışması: Farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz. Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor

ODTÜ'lü öğrenciler: Bu gençler kesinlikle kabul etmeyeceğimiz pankart açmışlardır. Doğal olarak ortaya bir dava çıkmıştır. Zaman içerisinde gençlerin aileleri ve kendileri temas kurdular. Yaptıklarının o manaya geleceğini, amaçlarının dışında bir tablo ortaya çıktığını söylediler ve Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu genç arkadaşlarımız hangi projelerde yer almış, neler yapmış Cumhurbaşkanımız inceledi. Hatta bir genç arkadaşımızın projesi ödül almış. Cumhurbaşkanımız da arkadaşları uyararak affetmiştir. Bu arkadaşlarımızın davaları yarın geri çekilecek.

Kaşıkçı olayı: Suudi Konsolosluğun dokunulmazlığı var. BM İnsan Hakları Konseyi sözcüsü bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Bunların faaliyetleri Viyana Sözleşmesi'yle garanti altına alınmıştır. İlk andan itibaren biz kendi soruşturmamızı yürütmek adına, konsolosluğa girilmesi için talepte bulunduk. Karşı taraftan anında olumlu karşılık verilmedi. Daha sonra verildi. Türkiye bağımsız soruşturmasını yürütüyor. Bu egemenlik haklarımız içerisinde, başkonsolosluk binası başka ülkenin toprağı sayılsa da Türkiye Cumhuriyeti’nde olmuştur. Bir başsavcı vekili bu soruşturmanın başındadır.

Sağlıkta tasarruf iddiası: Herhangi bir hastanemizde bir boşluğun söz konusu olmaması için bizzat bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur. 

Ayrıntılar geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan af tartışmaları ile ilgili flaş açıklama

Yol kenarında dehşet! Erkek cesedinin yanında ağır yaralı kadın bulundu...

Toz bulutu Ankara’ya da ulaştı

İran'da düşen jette 11 kişi ölmüştü. Karakutuları böyle çözüldü